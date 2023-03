Quando partorisce Natalia Paragoni? Come ha scoperto di essere incinta

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti speciali. Tra questi, arriverà in studio Natalia Paragoni con il pancione e il compagno Andrea Zelletta. I due racconteranno tutto sulla gravidanza e su come si sentono all’idea di diventare genitori. Silvia Toffanin ha preparato tante domande per i due innamorati, volete saperne di più sulla loro storia? Ve lo raccontiamo noi!

Natalia Paragoni è incinta

Natalia Paragoni ha rivelato di essere incinta, così lei e il compagno Andrea Zelletta sono in attesa del loro primo figlio, o figlia. L’annuncio ufficiale è arrivato su Instagram, dove ha pubblicato una foto con il pancione in vista assieme ad Andrea e ai loro due cagnolini, ha dichiarato: “Non è stato semplice nascondervi tutto, ma presto saremo in cinque”. I due sono innamoratissimi e si sentono dentro una favola. Hanno dichiarato che sarà l’avventura più bella di tutta la loro vita. C’è molta curiosità attorno al sesso della new entry, ma ancora non è noto. Dovremo aspettare qualche mese per scoprirlo.

Come ha scoperto la gravidanza

Natalia Paragoni non ha scoperto subito di essere incinta e ha raccontato la storia sui social, dopo aver lasciato un box domande nelle storie. Ovviamente è stata sommersa dalle domande sulla gravidanza, a cui ha risposto con molta gentilezza. Ha raccontato che, nonostante fosse incinta, le è venuto comunque il ciclo, anche abbondante, ma sentiva il suo corpo “strano”, c’era qualcosa che non andava: dolori molto forti, il basso ventre gonfio. Dopo aver contattato la ginecologa ha fatto un test di gravidanza ed era positivo. La prima reazione è stata l’incredulità, è corsa da Andrea e i due si sono abbracciati e coccolati per ore.

Quando partorisce?

L’annuncio della gravidanza è arrivato dopo una gestazione di due mesi, per cui il parto è previsto per il 4 agosto 2023. Non sappiamo il sesso della nuova vita, ma sappiamo che sicuramente sarà del segno del leone. Lei ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta a diventare genitore, che ha molti pensieri per la testa e si sente molto preoccupata da quando è incinta. Ha 25 anni e ancora tutto da scoprire, l’emozione e la gioia sono più forti della paura.

Chi è il compagno Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha conosciuto il compagno durante l’edizione 2018-2019 di Uomini e Donne, anche se lei era andata in studio per corteggiare il tronista spagnolo Ivan Gonzales. Tra i due le cose stavano andando discretamente, ma quando lei ha incontrato Andrea Zelletta ha capito che c’era qualcosa che non andava. Ha conosciuto Andrea e i due si sono subito innamorati e non si sono lasciati più. Al momento della scelta si sono baciati e hanno lasciato il programma insieme e adesso stanno per diventare genitori.