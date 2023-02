Quando si sposano Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Data e location

Da Uomini e Donne una delle coppie più chiacchierate è quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi e oggi saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo lo show sono rimasti insieme per molti anni e da pochissimo è nata anche la loro prima figlia. Lorenzo le ha da poco fatto la proposta di matrimonio e adesso siamo tutti curiosi: ma quando si sposano? Ecco tutto quello che sappiamo in anticipo sul lieto evento.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Sta per arrivare il gran giorno per una delle coppie più affiatate di sempre. Claudia e Lorenzo sono molto innamorati e sono da poco diventati genitori. La loro prima bimba è nata lo scorso 21 dicembre e si chiama Maria Vittoria. I due hanno condiviso la notizia con grande commozione su tutti i social. “Non ci aspettavamo un miracolo così grande” hanno dichiarato. Dopo pochi giorni dalla nascita, però, è successo qualcos’altro. Siete curiosi? Continuate a leggere!

Proposta di matrimonio

Claudia ha condiviso subito la notizia sui social: “Mi ha chiesto di sposarlo”, ma com’è successo? Qualche giorno dopo la nascita di Maria Vittoria, Lorenzo ha preso coraggio e le ha fatto la grande proposta. La sera della Vigilia si trovavano a casa loro con qualche familiare stretto in visita e lui le ha portato la bimba con indosso un body con su scritto “Mi vuoi sposare?”, dopodiché ha tirato fuori l’anello e si è inginocchiato. Lei ha detto di aver pianto tantissimo, non se lo aspettava ed è stata molto felice della proposta così intima, in famiglia.

Quando si sposano? Data e location

Quando convoleranno a nozze? Dove? Tutti si stanno facendo queste domande e la curiosità è tantissima. In realtà ancora non hanno rilasciato molte dichiarazioni in merito, perché sembra vogliano mantenere un contesto intimo e privato anche il giorno delle nozze. Probabilmente non rilasceranno indicazioni precise per evitare di trovarsi invasi dai paparazzi in quel giorno speciale. L’unica cosa certa è che si sposeranno nel 2024, ha dichiarato Claudia: “Preferiamo aspettare che Mavi cresca un po’“. Sono già iniziate le ipotesi sul luogo: secondo alcuni opteranno per un’isola italiana come Capri, secondo altri, preferiranno rimanere vicino ai familiari per far sì che possano esserci tutti e tutte.