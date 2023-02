Roberto Benigni a Sanremo 2023: chi è, età, carriera, film, Oscar, oggi, moglie, figli e Instagram

Roberto Benigni sarà ospite a Sanremo 2023 e terrà un monologo molto importante sul palco dell’Ariston. Tutti fan del famoso attore e monologhista sono in trepidazione. Di cosa parlerà quest’anno? Nel frattempo, conosciamo meglio Benigni: ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Roberto Benigni: età, carriera

Benigni nasce il 27 ottobre del 1952 a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Oggi ha 70 anni, ma continua a salire sui palchi di tutto il mondo grazie alla sua fama internazionale. Com’è diventato così famoso? Nasce da una famiglia umile e si diploma in ragioneria, ma la passione per lo spettacolo è troppo forte. Inizia corsi di canto, di musica e, soprattutto, di recitazione teatrale. La vita sul palco lo conquista e nel 1975 arriva il suo incontro fortunato: trova sulla sua strada Giuseppe Bertolucci, un famoso ed importante regista e sceneggiatore, che scrive per lui un monologo che ha grandissimo successo e segna l’esordio di Benigni: “Cioni Mario di Gaspare fu Giulia”. Questo personaggio diventa anche il protagonista del film “Berlinguer ti voglio bene”, e le doti lo portano a presentare il Festival di Sanremo nel 1980. Inizia un tour italiano in cui recita in tutte le piazze dello stivale e la sua carriera decolla definitivamente.

Premi e Oscar per i suoi film

La sua carriera è stata davvero eccezionale e ha recitato in tantissimi film che hanno fatto la storia e il successo della filmografia mondiale, tra cui: “Non ci resta che piangere”, “Il piccolo diavolo”, “Johnny Stecchino”, “Il mostro”, “Pinocchio”, “Caterina va in città”, “La tigre e la neve”, “To Rome with Love” e “Pinocchio”. Il film che, però, gli ha assicurato il successo in tutto il mondo è “La vita è bella”, di cui è co-protagonista e regista. Il film è uscito il 20 dicembre 1997 e racconta gli orrori della deportazione. Nel film ha recitato al suo fianco l’amata moglie Nicoletta Braschi. Il film ha vinto tre premi Oscar: migliore film straniero, miglior attore protagonista e miglior colonna sonora. Nel 2021 ha vinto il Premio d’Onore alla carriera al Festival del Cinema di Venezia. Famosissime sono le sue interpretazioni della “Divina Commedia”, che ha portato in tutta Italia con spettacoli dal vivo.

Vita privata: moglie, figli

Nicoletta Braschi è la dolce metà di Benigni, i due si sono conosciuti nell’ambiente cinematografico e non si sono più lasciati. Lei è un’attrice e produttrice e tra i due è stato subito amore. Sono convolati a nozze il 26 dicembre 1991 e hanno scelto di non avere figli. “Non è una cosa che fa per noi”, ha sempre dichiarato lei.

Instagram, curiosità e Sanremo

Roberto Benigni possiede un patrimonio di 250 milioni di euro, nel 2018 ha ricevuto il titolo di attore più ricco del mondo. Possiede una casa di produzione e un’attività immobiliare, in cui mostra tutte le sue doti imprenditoriali. Sarà ospite a Sanremo la prima serata, forse in compagnia di Mattarella, ma ancora non si hanno notizie chiare in merito. Sicuramente avrà una sorpresa per il pubblico, forse un monologo speciale? L’attore, comunque, non ha Instagram e non è interessato alla vita social. Non ci resta che seguirlo sul palco dell’Ariston questa sera.