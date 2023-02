Roberto Benigni, chi è la moglie Nicoletta Braschi: età, lavoro, oggi, figli, Instagram

Sanremo 2023 sta per iniziare e le sorprese non mancheranno, tra gli ospiti speciali di quest’anno c’è anche uno degli attori italiani più famosi ed importanti: Roberto Benigni. Salirà sul palco dell’Ariston e ha promesso un’incredibile monologo che lascerà il pubblico senza fiato. Sapete chi è la moglie Nicoletta Braschi? Se siete curiosi continuate a leggere! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sul loro amore.

Chi è Nicoletta Braschi: età, lavoro

Nicoletta Braschi nasce a Cesena il 19 aprile del 1960, oggi ha 62 anni ed è del segno dell’Ariete. I genitori sono Guido Braschi, presidente della Confartigianato e Paola de Giovanni, che fa la casalinga. All’età di vent’anni, nel 1980, si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno e la sua passione: la recitazione. Si iscrive all’Accademia d’Arte drammatica e nello stesso anno debutta al teatro con “Tutti al macello”. Il suo talento è evidente e da subito inizia una tournée teatrale in tutta Italia. Incontra l’amore in Roberto Benigni e inizia a recitare in alcuni film del marito: “Johnny Stecchino”, “Pinocchio”, “Il mostro”, “La vita è bella”. Non solo, recita anche in altri film senza il marito, come: “Segreti Segreti”, “Pasolini, un delitto italiano” e molti altri. Diventa, così, un’attrice famosissima.

L’amore tra Roberto Benigni e Nicoletta

Roberto Benigni e Nicoletta si conoscono nel 1982 nell’ambiente cinematografico e tra di loro nasce subito l’amore. La famiglia di lei inizialmente non sembra molto d’accordo perché lui è più grande di 12 anni, ed erano comunque gli anni ’80. Superano le difficoltà e iniziano anche ad unire amore e lavoro, collaborando in moltissimi film di successo. Nel 1991 convolano a nozze e non si lasciano mai. Il loro amore è forte e pare abbiano litigato davvero poche volte in questi 40 anni di conoscenza in cui hanno condiviso tutto. Fin da subito hanno deciso di non aver figli, lei ha sempre detto “Ci abbiamo pensato bene, è una cosa che non fa per noi. Meglio capirlo prima di mettersi in situazioni dalle quali, poi, non si può uscire”. Un momento molto brutto nella vita di Nicoletta è stato un incidente che ha subito nel 2012 e che le ha lasciato delle ferite sul volto. Anche in questo, Benigni è sempre rimasto al suo fianco.

I premi e Instagram

La carriera di Nicoletta è eccellente ed è una delle attrici italiane più brave, il suo massimo successo l’ha avuto con l’interpretazione di Dora ne “La vita è bella”, in cui interpreta proprio la moglie del co-protagonista, Benigni. Insomma, la coppia vera diventa una coppia sullo schermo per raccontare gli orrori della deportazione durante la seconda guerra mondiale. Il film ha vinto ben tre premi oscar. Nel 1998 vince il David di Donatello e nel 2016 il Globo all carriera alla Biennale di Venezia. Nel 2013 torna in auge con una tournée teatrale in tutta Italia. Ha un profilo Instagram con 18mila followers su cui condivide alcuni aspetti della su vita, ci sono moltissime foto con l’adorato marito.