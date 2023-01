Micol Incorvaia, chi è il padre Salvatore: età, lavoro, cosa ne pensa di Edoardo Tavassi

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, scoppiettante puntata del Grade Fratello Vip! L’appuntamento con la casa più spiata d’Italia torna puntuale anche questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30. Al timone, come di consueto troviamo Alfonso Signorini, pronto a regalare tante emozioni e colpi di scena agli affezionati telespettatori. Tra i coinquilini del loft troviamo anche Micol Incorvaia, 29enne originaria di Agrigento ed ex fiamma di Edoardo Donnamaria. Ma cosa sappiamo del rapporto che la giovane intrattiene con la propria famiglia ed in particolare con il papà Salvatore? Ecco cosa sappiamo di lui!

Il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Micol è la sorella di Clizia Incorvaia, entrambe figlie di Corinna Recca e del papà Salvatore. Rispetto a quest’ultimo, la gieffina era preoccupata della sua reazione a seguito dell’avvicinamento ad un concorrente del reality, ovvero Edoardo Tavassi. Per comprendere quanto detto, è necessario pare un passo indietro. A cavallo tra novembre e dicembre, Micol si avvicina molto ad Edoardo. Tra di loro pare esserci stato un bacio a stampo anche se poi il ragazzo si è detto preoccupato rispetto al giudizio della sua famiglia. A dicembre poi l’atteso bacio tra i due è finalmente arrivato. A smascherare la coppietta è stata Giaele De Donà. Come avrà reagito il padre? A differenza di quanto si aspettasse la giovane, suo padre, Salvatore, pare aver approvato la sua relazione.

Le parole del papà Salvatore

‘Tutti belli ma manca un certo Tavassi’ queste le parole di Papà Salvatore sui social, il quale ha poi aggiunto anche l’emoticon del cuore rosso a corredo. A questo punto pare proprio che non ci siano dubbi, il benestare di Papà Salvatore verso il legame di Micol ed Edoardo Tavassi certamente non manca e i timori della gieffina e di sua sorella Clizia erano, dunque, infondati.