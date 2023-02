Sara Conti, chi è la campionessa di pattinaggio: età, carriera, fidanzato, foto e Instagram

Sara Conti è una delle campionesse di pattinaggio più brave ed importanti d’Italia e oggi si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin. È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo che si prospetta ricca di sorprese, tra queste, Sara parlerà della sua vita privata e della sua storia con il pattinaggio. Siete curiosi? Ecco in anteprima tuto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Sara Conti: età, carriera

Sara Conti è nata al Alzano Lombardo il 2 agosto del 2000, ha 22 anni ed è del segno del Leone. Fin da piccolissima ha la passione per il pattinaggio e dall’età di quattro anni inizia a prendere le prime lezioni, scopre così di avere un grande talento e dedica la vita al pattinaggio artistico e sul ghiaccio. Il successo arriva quando incontra Niccolò Macii, tra i due sboccia l’amore e la passione per i pattini li unisce ancora di più fino a renderli inseparabili sulla vita e sulla pista.

La campionessa di pattinaggio

Sara Conti è un’eccellenza del pattinaggio e ha vinto numerosissimi premi: una medaglia come campionessa europea ai campionati finlandesi e si è aggiudicata il primo premio come campionessa nazionale alle gare di pattinaggio italiano nel 2022. Non solo: ha vinto la medaglia di bronzo al finale del Gran Prix 2022-2023, e una medaglia d’argento ai campionati canadesi. Tutto questo, però, non l’ha fatto da sola, bensì con il suo compagno di vita e di pista Niccolò.

Chi è il fidanzato, foto e Instagram

Il fidanzato di Sara Conti si chiama Niccolò Macii, stanno insieme da tre anni e mezzo, ma pattinano insieme solo da due. Sono diventati la coppia di punta del pattinaggio italiano, in pista, tra loro, c’è grandissima alchimia e complicità. Grazie a questo, riescono a coordinarsi perfettamente e compiere dei numeri acrobatici in modo perfetto. Lui è poco più grande di lei, è nato a Milano il 18 ottobre 1995 ed è del segno della bilancia. Su Instagram lei ha un profilo seguito da circa 4mila persone e condivide molte foto con il suo compagno.