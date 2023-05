Serie A in tv, Sky o Dazn? Data e orario partite dal 26 al 28 maggio 2023

Ultimi due atti della Serie A, di scena c’è la 37° giornata di campionato. Con lo scudetto assegnato già al Napoli si attendono i verdetti per ciò che riguarda la qualificazione alle competizione Europee. Champions, Europa League ma anche Conference: il tutto alla luce della nuova penalizzazione che ha rispedito dal secondo posto al settimo la Juventus. Infine la lotta salvezza considerando che manca ancora una squadra che, suo malgrado, dovrà raggiungere Cremonese e Sampdoria già condannate dalla matematica. Vediamo pertanto il programma completo di questa giornata di Serie A con tutte le partite e la loro copertura televisiva.

Uno soltanto l’anticipo del venerdì: in campo Sampdoria e Sassuolo, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Sabato invece segnaliamo il match di cartello tra la Fiorentina finalista di Coppa Italia e la Roma, che la sua finale la dovrà giocare mercoledì prossimo a Budaspet contro il Siviglia. Sempre sabato sfida decisiva ai fini della Champions del prossimo anno tra Inter (l’altra finalista di Coppa Italia ma anche di Champions) e Atalanta. Domenica in campo la Juventus, il cui futuro resta oltremodo incerto, contro il Milan (altra sfida Champions) e la Lazio, con quest’ultima già sicura della qualificazione alla massima competizione europea. Ecco di seguito il riepilogo completo di questo turno di campionato di Serie A.

Sampdoria Sassuolo, ore 20.45, Dazn

Salernitana Udinese, ore 15.00, Dazn/Sky

Spezia Torino, ore 15.00, Dazn

Fiorentina Roma, ore 18.00, Dazn

Inter Atalanta, ore 20.45, Dazn/Sky

