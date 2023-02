Sethu, chi è il fratello gemello (e chitarrista) Jiz: età, carriera, foto e Instagram

Sethu ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Cause perse” e sul palco l’ha accompagnato Jiz, il produttore, nonché suo fratello gemello. Due ragazzi che hanno costruito la carriera musicale a partire dalla loro cameretta, conoscete tutta la storia? Oggi saranno ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, se siete curiosi e volete saperne di più, ecco tutto quello che sappiamo su di loro.

Chi è il fratello gemello di Sethu

Sethu, pseudonimo di Marco de Lauri e il fratello gemello Jiz, sono entrambi nati nel 1997 a Savona. La passione per la musica li travolge fin da piccolissimi e nella loro cameretta iniziano a fare musica, quasi per gioco. In realtà le cose vanno bene e Jiz diventa il produttore del fratello Sethu. Tra i due c’è una grande complicità e alchimia, “Ci completiamo a vicenda”, dicono spesso. Sethu è arrivato ultimo a Sanremo, partecipare al Festival della Musica italiana più importante di tutti è comunque un bel traguardo. “Sono stato a Sanremo perché voglio entrare nella storia della musica italiana”, ha dichiarato.

Jiz: età, carriera

Jiz è il fratello gemello di Sethu, nasce a Savona nel 1997, ma non si hanno altre informazioni su di lui. Preferisce rimanere nel dietro le quinta, come molti producer. Nonostante ciò, è salito sul palco per supportare il fratello durante il festival di Sanremo. I due sono molto uniti e hanno dichiarato: “Siamo molto simili come persone, non perché ci somigliamo fisicamente. Anche se abbiamo gusti diversi, abbiamo una visione artistica molto simile. Ci completiamo a vicenda”. Jiz ha prodotto il primo album di Sethu nel 2018 dal titolo “Spero ti renda triste”. La canzone “Cause perse” che li ha visti sul palco di Sanremo parla proprio di loro due, come Sethu ha dichiarato a Fanpage: “Nella prima strofa parlo di me e di mio fratello, ci siamo sempre sentiti un po’ le pecore nere”.

Foto e Instagram

Jiz ha un profilo Instagram, ma non pubblica molte foto di sé e sembra una persona molto riservata su di sé e sulla sua vita privata. Il profilo non è molto seguito, da circa 3mila followers, mentre quello di Sethu ne ha quasi 30mila. Comunque pubblica alcune foto dei successi musicali del fratello, di cui lui è interamente il produttore. I due sembrano molto legati e oggi si racconteranno a Serena Bortone.