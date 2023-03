Soleil Sorge, chi è la mamma Wendy Kay: età, origini, tumore, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la showgirl Soleil Sorge che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla famiglia. Legatissima alla madre Wendy kay, parlerà del loro rapporto speciale e del legame che le unisce. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Wendy Kay: età, lavoro e origini

La madre di Soleil Sorge si chiama Wendy Kay e ha origini statunitensi, oggi ha circa 50 anni e vive una vita felice tra l’Italia e gli Stati Uniti. La donna è diventata nota al piccolo schermo dopo aver partecipato con la figlia al programma Pechino Express. Durante lo show è emerso il loro bellissimo rapporto, sono molto affiatate e oltre ad essere madre e figlia, sono anche due amiche. Wendy è un’insegnante di yoga e al momento non sappiamo se abbia un compagno.

La mamma di Soleil Sorge

Soleil Sorge è una modella e influencer italo-americana, nata a Los Angeles il 5 luglio 1994, oggi ha 28 anni ed è del segno del cancro. I primi anni della sua vita li ha trascorsi negli Stati Uniti, dopodiché si è trasferita in Abruzzo, dov’è cresciuta e ha acquisito la cittadinanza italiana. La madre Wendy ha origini statunitensi, le due hanno sempre vissuto insieme e hanno un legame molto stretto. Il padre di Soleil, invece, è un grande punto interrogativo, perché non è mai stato nominato né da lei né dalla madre. Lei è nata mentre Wendy e il padre, di cui non sappiamo neanche il nome, stavano divorziando. Pare che lui viva a Santo Domingo e faccia la sua vita, senza avere alcun contatto con la figlia, la quale è cresciuta soltanto con la madre.

Le malattie e il tumore

Wendy kay ha una vita molto difficile da ormai 15 anni, cioè da quando è insorto il primo tumore al seno. Questo non era maligno e fortunatamente, con le dovute cure, è guarita. Dopo poco tempo è tornato un nuovo tumore, sempre nello stesso punto. Questa volta era più grave, ma Wendy ce l’ha fatta di nuovo. Oggi è alle prese con il terzo cancro che le ha intaccato la spina dorsale e le ossa del corpo. Pare che derivi dalle altre cellule tumorali e Wendy è molto stanca di questa lotta, soprattutto perché, precisa, ha sempre fatto tutti i controlli di routine e ha seguito per filo e per segno i consigli dei medici, eppure sembra che questi tumori non vogliano lasciarla in pace. Lei tiene duro e ha avvisato Soleil che non vede l’ora di diventare nonna, d’altronde, lei e il compagno le hanno promesso ben cinque nipoti.

Foto e Instagram

Wendy è molto orgogliosa della figlia, tant’è che nella bio del suo profilo Instagram ha scritto “Sono la mamma di Soleil”. La sua pagina personale vanta quasi 30mila followers e condivide molte foto della sua famiglia e dei suoi viaggi a giro per il mondo assieme al suo adorato cagnolino.