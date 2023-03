Stasera tutto è possibile, anticipazioni 13 marzo 2023: chi sono gli ospiti

Torna in televisione Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Come ogni lunedì l’appuntamento è alle 21.20 su Rai 2, tra giochi e imitazioni divertentissime. Quello di lunedì 13 marzo sarà il quinto appuntamento del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima puntata.

Stasera tutto è possibile: tema e giochi della serata

Il titolo di questa puntata è “Step si gira”, infatti, sarà totalmente dedicata al cinema e sarà all’insegna del divertimento sfrenato. I concorrenti si cimenteranno nei giochi più famosi del programma, tra i quali: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallina. Tra i vari giochi ci saranno anche le novità di questa edizione, Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l’unica regola della serata: divertirsi.

Stasera tutto è possibile: chi sono gli ospiti

Oltre a Stefano De Martino, che condurrà il programma, gli ospiti della prossima puntata su Rai 2 saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Sandra Milo e, per la prima volta, Federica Sciarelli – Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni.