Uomini e Donne, anticipazioni 11 gennaio 2023: ultime news su Riccardo e Gloria, Federico Dainese lascia il trono, cosa vedremo oggi

Anticipazioni Uomini e Donne oggi. Siamo nel bel mezzo della settimana di gennaio, ma nulla cambia per i telespettatori perchè anche oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, andrà in onda Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio, ancora una volta, Alessandro, che ha archiviato (e non bene) la conoscenza con Paola, e dopo aver visto il tronista Federico, ancora indeciso tra Carola e Alice, oggi cosa succederà in trasmissione? I riflettori di Uomini e Donne saranno puntati ancora su dame e cavalieri del trono Over o si parlerà dei giovani?

Uomini e Donne anticipazioni su Riccardo e Gloria

La puntata di oggi di Uomini e Donne, stando alle varie anticipazioni che circolano, ripartirà da ieri, da dove ci eravamo lasciati. E cioè da Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, che dopo aver archiviato la storia con la su ex Ida, ha deciso di rimettersi in gioco. E di conoscere, ancora meglio, Gloria. Tra i due però il rapporto sembra giunto al capolinea: sarà davvero così? Ci sono stati colpi di scena durante le feste natalizie?

Federico Dainese lascia il trono, ecco perché e cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni nella puntata di oggi, vedremo l’addio di Federico Dainese: il ragazzo di Genova, prima corteggiatore di Veronica, poi tronista, ha deciso di lasciare la trasmissione senza fare la sua scelta. Proprio come ha fatto, già qualche settimana fa, la ‘collega’ Federica Aversano. Federico non è riuscito a trovare l’anima gemella. E oggi lo dirà al pubblico e agli opinionisti in studio, che in realtà già lo avevano capito: le sue esterne erano più concentrate sull’aspetto fisico, poco sui contenuti. O almeno così sembrava. Nessuna delle ragazze, in ogni caso, è riuscita a conquistare il suo cuore.

Lavinia continua a conoscere Alessio Corvino e Alessio Campoli

Per un trono che finisce, però, ce n’è uno che continua. Come quello della tronista Lavinia, che sta conoscendo meglio Alessio Corvino, di Caserta, e Alessio Campoli, romano ed ex fidanzato di Angela Nasti. Lavinia ha portato in esterna entrambi, ma come saranno andate le uscite? Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprirlo!