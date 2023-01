Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio 2023: ultime news su Lavinia e Federico, trono over o classico oggi?

Ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, il cavaliere del trono Over che tanto sta facendo discutere per la sua relazione (finita male) con Paola, diviso tra Pamela, Cristina e Gemma, oggi la padrona di casa Maria De Filippi su chi punterà i riflettori? Si tornerà a parlare di dame e cavalieri o dei tronisti Lavinia e Federico, che sembrerebbero essere a un passo dalla fatidica scelta? Ecco tutte le anticipazioni di oggi, venerdì 13 gennaio 2023.

Lavinia bacia Alessio Campoli a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni nella puntata di oggi, dopo quella di ieri interamente incentrata sul trono over, si tornerà a parlare dei tronisti. E, quindi, anche di Lavinia Mauro, che pare si sia baciata con Alessio Campoli, il ragazzo romano ed ex di Angela Nasti. Alessio Corvino, il rivale, non ha digerito la cosa e in studio ci sarà un’accesa discussione: i due riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Federico tra Alice e Carola

Ma non finisce qui. Oggi, probabilmente, si lascerà spazio anche a Federico Nicotera, che ancora deve fare la sua scelta tra Alice Barisciani e Carola Carpinelli. Con quest’ultima le discussioni non mancano, mentre Alice ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e di rientrare in studio per non perdere il tronista.

Gloria e Riccardo, anticipazioni Uomini e Donne oggi

Spazio, poi, a Gloria, che si sta mettendo in gioco e sta conoscendo meglio Umberto, un cavaliere che ha chiamato la redazione appositamente per lei. Come reagirà Riccardo, la sua ex fiamma? Questa conoscenza scatenerà in lui un po’ di gelosia?

L’appuntamento con Uomini e Donne, con l’ultima puntata di questa settimana, è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45. Ci saranno colpi di scena?