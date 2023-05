Uomini e Donne, anticipazioni 2 maggio 2023: ultime news su Gemma, Tina contro Elio

Uomini e Donne non si smentisce mai, soprattutto in questi giorni, dove ne sono successe di tutti i colori. Non solo novità per il trono classico, in compagnia di Nicole e Luca Daffrè, ma ovviamente tanti colpi di scena scoppiettanti anche per il parterre over, in cui Armando, Elio, Gemma e anche Tina in questi ultimi giorni hanno dato il meglio di loro. In particolare, l’evento più ”caldo” è stato certamente il forte litigio avvenuto tra Elio e Tina, che non le ha mandate a dire, dal momento che in studio sono volate anche parole abbastanza pesanti.

Elio Servo, ricordiamolo, è uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini E Donne, che di recente ha fatto il suo ingresso in studio per trovare una compagna per la vita. Elio ha 65 anni ed è amministratore di un’azienda nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale. All’attuale risulta divorziato, con un figlio ed un nipotino piccolo. Inoltre, sin a subito, come anticipato, in studio si è subito distinto per i suoi litigi non proprio morbidi con Tina Cipollari.

Ad ogni modo, la sensazione è che qualcosa non è ancora stato spento del tutto, e che nelle prossime puntate potremo vederne delle belle. Infatti, proprio nella giornata di ieri si sono concluse le nuove registrazioni che verranno poi trasmesse a partire dal 2 maggio 2023. Noi della redazione de Il Corriere della Città siamo comunque riusciti ad intercettare qualche spiffero ed anticipazione, ed ecco che vogliamo rendervi partecipi della cosa. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo nelle prossime puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Anticipazioni Trono Classico e Over puntata 2 maggio 2023 Uomini e Donne

Le prossime registrazioni che verranno messe in onda saranno, almeno all’inizio, molto pacate e tranquille. Ma le acque sono destinate a scombussolarsi nuovamente. Si partirà con Gemma Galgani che verrà invitata a centro studio per parlare con il suo recente corteggiatore e cavaliere. Dopo qualche scambio, sarà la volta di Carla Belotti e Claudio, che racconteranno il decorso della loro conoscenza e gli ultimi aggiornamenti in merito. Ma non sarà tutto tranquillo, perché Claudio, lo ricordiamo, nel frattempo sta corteggiando anche Gabriella. E poi, il gran finale: un’altra sfuriata tra Elio e Tina Cipollari che molto probabilmente sarà più pesante dell’ultima già vista nelle scorse puntate.