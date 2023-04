Uomini e Donne, anticipazioni 20 aprile 2023: ultime news su Gemma, le esterne di Luca Daffrè, trono over o classico

Dopo aver visto al centro dello studio il cavaliere Elio e la dama Paola Ruocco, tra non poche polemiche, frecciatine e discussioni per via di una cena che non è andata molto bene, oggi torna Uomini e Donne. E quello di oggi, giovedì 20 aprile, è l’ultimo appuntamento della settimana con il dating show di Maria De Filippi: dame e cavalieri, ma anche giovani tronisti e corteggiatori si fermeranno perché venerdì andrà in onda uno speciale su Amici, poi il programma slitterà per via del ponte del 25 aprile e tornerà in onda il 26, sempre alle 14.45 su Canale 5. Ma cosa succederà nella puntata? La padrona di casa lascerà spazio al tronista Luca, che è all’inizio del suo percorso? Ecco tutte le anticipazioni.

Le esterne di Luca Daffrè oggi a Uomini e Donne con Camilla e Alice

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la seconda e ultima parte della puntata registrata domenica scorsa. E, quasi sicuramente, si parlerà del tronista Luca Daffrè, volto già conosciuto perchè ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti. Il giovane ha portato in esterna Camilla, una nuova ragazza che aveva già conosciuto su Instagram, e Alice. Con quest’ultima l’esterna è andata molto bene, lui ha anche provato a baciarla, ma lei ha preferito mantenere la distanze per fare tutto con calma.

L’eliminazione di Carmen, la reazione di Alessandra

Ma non finisce qui. Nella puntata di oggi ci sarà un colpo di scena: Luca, infatti, ha deciso di eliminare Carmen, l’ingegnere che l’aveva colpito molto fisicamente. Quanto ad Alessandra, invece, lui cercherà di capire come sta e cosa ne pensa del fatto che non l’abbia portata in esterna. La giovane, che con il tronista ha già costruito qualcosa e la confidenza non manca, come reagirà? Si sentirà messa da parte?

Trono Over oggi, ultime news su Alessio e Rebecca, un nuovo corteggiatore per Gemma

Non solo Luca Daffrè. Molto probabilmente oggi si parlerà anche di dame e cavalieri e i riflettori verranno puntati su Alessio, che ha deciso di conoscere meglio Rebecca, la dama che usciva con Armando Incarnato. Alessio ha pensato bene di chiudere la relazione con Cristina e di concentrarsi su Rebecca. Sarà la volta buona? Per Gemma Galgani, invece, arriverà un nuovo corteggiatore.

Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa accadrà. Tra emozioni e colpi di scena!