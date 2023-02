Uomini e Donne, anticipazioni 21 febbraio 2023: Alessandro e Pamela lasciano la trasmissione, ultime news su Armando e Riccardo

Dopo aver visto al centro dello studio Ivan, che ha dovuto incassare ben tre no, da parte di Desdemona, Paola e l’opinionista Tina Cipollari, e dopo aver visto Nicole, la nuova tronista che sta conoscendo meglio Cristian e Mattia, con i dubbi su Andrea, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio ai giovani o i riflettori saranno puntati sul trono Over? Tutti, lo ricordiamo, sono lì, indipendentemente dall’età e dai percorsi di vita, per innamorarsi.

Alessandro e Pamela lasciano insieme Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi si tornerà a parlare del trono Over. E verrà lasciato spazio ad Alessandro, il cavaliere di San Giorgio a Cremano che stava conoscendo più dame, e Pamela. I due, dopo alti e bassi, hanno deciso di lasciare la trasmissione mano nella mano. E in studio ci sarà addirittura una proposta, con tanto di anello!

Gianni contro Armando Incarnato

Ma non finisce qui. Molto probabilmente oggi si tornerà a parlare anche di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile. Lui, a quanto pare, ha lasciato il numero a Desdemona e questo manderà su tutte le furie l’opinionista Gianni Sperti. Secondo quest’ultimo, infatti, Armando è lì per visibilità, non certo per innamorarsi. Insomma, i colpi di scena non mancheranno!

Riccardo chiude la conoscenza con Michela

Discussioni, proposte, innamoramenti, ma anche porte in faccia. Oggi protagonista della puntata sarà anche Riccardo Guarnieri, che archiviata la frequentazione con Gloria (lei aveva deciso di lasciare la trasmissione da sola), ha deciso di rimettersi in gioco. E di conoscere meglio Michela, una nuova dama del parterre femminile. In realtà, però, le cose non stanno funzionando e Riccardo chiuderà quella breve frequentazione. Riuscirà a trovare l’amore?

L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi, martedì 21 febbraio, a partire dalle 14.45!