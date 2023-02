Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio 2023: Carola e Federico, le esterne di Lavinia, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Armando, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, la padrona di casa della trasmissione ormai da anni, lascerà spazio ancora al cavaliere, che ha discusso con l’opinionista Gianni, sempre più convinto che lui sia lì non per trovare la persona giusta, o si parlerà dei tronisti? Ecco tutte le anticipazioni.

Carola si dichiara a Federico, la lettera oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la puntata registrata domenica. E protagonisti, forse, saranno proprio i giovani. Federico Nicotera, che è a un passo dalla scelta (probabilmente si registrerà la prossima settimana), ha portato in esterna Carola. Che si è dichiarata a lui e ha messo nero su bianco i suoi sentimenti: lo ama, vuole uscire dalla trasmissione mano nella mano. Come avrà reagito la ‘rivale’ Alice? A quanto pare la ragazza lascerà lo studio in lacrime, ma troverà supporto in Gianni Sperti. Che l’ha sempre sostenuta, fin dall’inizio.

Le esterne di Lavinia

Ma non finisce qui. Protagonista della puntata, molto probabilmente, anche Lavinia Mauro, la giovane tronista romana che ha deciso di uscire con Alessio Campoli. Come reagirà il ‘rivale’ Alessio Corvino? E come mai per San Valentino non le ha fatto recapitare nessun regalo? Non mancheranno i colpi di scena e gli scontri in studio.

Cristina rifiuta Riccardo Guarnieri

Per quanto riguarda il trono Over, invece, i riflettori potrebbero essere puntati su Riccardo Guarnieri, che archiviata la storia con Gloria ha deciso di mettersi in gioco. E sta continuando a corteggiare Cristina Tenuta. Con tanto di fiori e dichiarazioni in studio. Lei, però, sarà irremovibile e rifiuterà tutto questo perché sembrerebbe essere interessata solo ad Armando. Riusciranno i due a trovare un punto d’incontro?

Non ci resta che aspettare e pazientare ancora un po’: alle 14.45, come sempre, andrà in onda la puntata. E i colpi di scena non mancheranno!