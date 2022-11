Uomini e Donne, anticipazioni 23 novembre 2022: Federica lascia il trono, ultime news su Ida e Alessandro, le esterne di oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Armando, che ha deciso di archiviare la storia con Cristina e di conoscere meglio Antonella, con la quale ha raccontato di aver trascorso una bella serata. E dopo aver visto Lavinia chiarire finalmente con Alessio Corvino, oggi torna Uomini e Donne. Siamo nel bel mezzo della settimana, ma il dating show di Canale 5 continua ad appassionare i telespettatori. Cosa succederà? I riflettori saranno puntati su dame e cavalieri o si parlerà dei tronisti?

Federica Aversano lascia Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, protagonista della puntata di oggi potrebbe essere Federica Aversano, la tronista napoletana che ha deciso di abbandonare la trasmissione. E di farlo da sola. Nessun petalo rosso per lei: Federica non è riuscita a trovare l’anima gemella, forse troppo ancorata alle sue paure. Come reagiranno i corteggiatori?

Ida Platano e Alessandro insieme

Ma non finisce certo qui. Spazio, poi, a Ida Platano e Alessandro, che negli ultimi giorni sono i veri protagonisti della trasmissione. La dama di Brescia ha deciso di chiudere ogni rapporto con l’ex Riccardo e di viversi Alessandro lontano dalla trasmissione. I due, infatti, usciranno mano nella mano dallo studio di Maria De Filippi. Tra non poche polemiche. E anche tanti applausi.

Il ritorno di Biagio, le esterne di Fede oggi

Spazio, poi, al tronista Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica. Il ragazzo, che è alla ricerca di una giovane sveglia e spensierata, è uscito in esterna con Noemi. Che vuole auto-eliminarsi. Eppure, qualcosa non torna: la corteggiatrice è stata ‘paparazzata’ mentre baciava un altro uomo. E ancora, per il trono over ci sarà un bel ritorno: quello di Biagio. Uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. Insomma, anche oggi a Uomini e Donne ci sarà un bel mix, ma le emozioni, così come le polemiche, non mancheranno!