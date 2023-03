Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 marzo 2023: Federico e Carola, Lavinia tra Corvino e Campoli, cosa vedremo oggi

Dopo più di una settimana di stop a causa della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, che ha sconvolto l’Italia intera e stravolto i palinsesti Mediaset, oggi torna in onda Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne. E con quelle puntate registrate prima della scomparsa dell’amato marito, che le è stato accanto per più di vent’anni. Nell’ultimo appuntamento del dating show, andato in onda giovedì 23 febbraio, abbiamo visto al centro dello studio (e delle discussioni) Armando Incarnato, il cavaliere più chiacchierato del parterre maschile, ma anche Carola e Federico: lei si è dichiarata, lui è a un passo dalla scelta (che si registrerà oggi). Cosa vedremo nella puntata di questo nuovo inizio settimana? Ecco tutte le anticipazioni!

La scelta di Federico tra Carola e Alice

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi rivedremo al centro dello studio Federico Nicotera, che è a un passo dalla scelta: lui ha portato in esterna Carola, he si è dichiarata e ha messo nero su bianco i suoi sentimenti, lo ama, vuole uscire dalla trasmissione mano nella mano. Come avrà reagito la ‘rivale’ Alice? A quanto pare la ragazza lascerà lo studio in lacrime, ma troverà supporto in Gianni Sperti. Che l’ha sempre sostenuta, fin dall’inizio.

Lavinia e le esterne con Alessio Campoli e Alessio Corvino

Protagonista della puntata, molto probabilmente, anche Lavinia Mauro, la giovane tronista romana che ha deciso di uscire con Alessio Campoli. Come reagirà il ‘rivale’ Alessio Corvino? E come mai per San Valentino non le ha fatto recapitare nessun regalo? Non mancheranno i colpi di scena e gli scontri in studio. Lei, rispetto a Federico, sembra ancora lontana dalla scelta: d’altra parte i due hanno iniziato a corteggiarla da poco e a farla sentire davvero importante!

Cristina e Riccardo Guarnieri

Per quanto riguarda il trono Over, invece, protagonista potrebbe essere Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Taranto, dopo aver chiuso la relazione con Gloria e la frequentazione con Michela, ha deciso di continuare a corteggiare Cristina Tenuta. Ma oggi riceverà un bel ‘no’ dalla dama: lei, infatti, sembrerebbe essere interessata solo ad Armando Incarnato. I due riusciranno a trovare un compromesso e un punto d’incontro? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprirlo!