Uomini e Donne, Gloria tornerà nel programma? Ultime news su Riccardo e anticipazioni

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, soprattutto dopo le ultime discussioni del trono over. I fan tempestano di domande i social: Gloria tornerà nel programma? Chi sceglierà Federico? Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne

È un periodo molto turbolento nel programma di Uomini e Donne e le liti sono all’ordine del giorno. Cosa succederà nella prossima puntata? Gloria e Riccardo sono al centro del gossip e la situazione sembra essere molto confusa tra loro. Carola Carpanelli, invece, vuole lasciare il programma dopo lo scontro con il tronista Federico. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni (della pagina Uominiedonneclassicoeover).

Gloria tornerà nel programma?

Veniamo adesso al tema più discusso del programma: Gloria tornerà nel programma? Cerchiamo di capire cosa è successo. Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri si sono frequentati per un periodo, lei ha sempre mostrato grande interesse nei suoi confronti, al punto che gli ha chiesto di ufficializzare la loro storia e uscire dal programma insieme e costruire un rapporto fuori dallo show. Lui ha dichiarato di non sentirsi pronto ad impegnarsi con lei, così, durante il programma lei è scoppiata a piangere e ha deciso di andarsene da sola. Qualcosa, però, potrebbe cambiare.

Ultime news su Riccardo

Come ha reagito Riccardo Guarnieri? Il tronista ha dichiarato di non provare sentimenti forti per Gloria, questo è quello che lo frena. Dopo la decisione della dama, l’ha abbracciata cercando di convincerla a rimanere, ma lei ha ribadito: “Io provo qualcosa di forte per te, non riesco a continuare il percorso uscendo con altri”. Pare che Gloria si sia pentita della sua uscita e forse è pronta a rientrare in studio. Cosa succederà? Non resta che seguire il programma per tutti gli aggiornamenti. Domani, intanto, ci sarà la registrazione. E la curiosità è tanta!