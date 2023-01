Uomini e Donne, quando verranno registrate le scelte di Federico e Lavinia? Anticipazioni

Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre non smette di regalare sorprese ed emozioni ai propri affezionati telespettatori. In particolare, tutti gli occhi e le attenzioni sono adesso rivolte alle scelte, imminenti, dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Con quale dei rispettivi corteggiatori i tronisti decideranno di approfondire la conoscenza del programma? Per scoprirlo è necessario attendere le nuove registrazioni della trasmissione, ma ecco qualche piccola anticipazione.

Uomini e Donne, anticipazioni 30 gennaio 2023: ultime news su Alessandro e Biagio, chi è la nuova tronista

Le anticipazioni di Uomini e Donne e la scelta di Lavinia

Per quel che riguarda la tronista Lavinia Mauro va detto che il trono della giovane non ha goduto di una grande serenità in quanto la tronista è stata più volte bersaglio del web per via dei suoi comportamenti collezionando un’ inaspettata cerchia di haters. Tuttavia, nell’ultimo periodo a far soffrire maggiormente Lavinia sono stati i comportamenti dei suoi due corteggiatori, Alessio Corvino ed Alessio Campoli, che sembrano non procedere mai per il verso giusto, dando anzi adito a liti ed incomprensioni. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, la tronista Lavinia non ha ancora deciso con quale ragazzo approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere. Analogo discorso per Federico Nicotera. Tornando però a Lavinia, non è, dunque, escluso che il suo percorso possa concludersi con in nulla di fatto, terminando senza aver effettato alcuna scelta. Presumibilmente, la messa in onda con la scelta di Lavinia dovrebbe andare in onda verso la fine di febbraio.

Cosa vedremo nella puntata di oggi?

In attesa del cruciale, fatidico momento della scelta, cosa vedremo nella puntata di oggi? Molto ingarbugliata la situazione tra la tronista Lavinia ed i suoi corteggiatori. Infatti, durante le prossime puntata della trasmissione, la ragazza avrà un forte crollo emotivo e minaccerà di lasciare il trono. Le ragioni di una tale decisione sono da ricercarsi, ancora una volta, nelle liti con i due corteggiatori, specialmente con Alessio Corvino il quale continua ad essere vago nel suo interesse. Le cose non sembrano, dunque, essere – come si suol dire – ‘rose e fiori’ ed i telespettatori temono che la ragazza possa trovarsi davanti ad un pesante rifiuto.