Pomezia Calcio, oggi sfida da dentro o fuori: dove vedere la partita contro il Nola, in palio l’accesso ai play out

Dopo un’annata particolarmente difficile il Pomezia Calcio cerca di mantenersi aggrappata al sogno Serie D. E per farlo già oggi non si potrà sbagliare contro il Nola nello spareggio valido per accedere ai play out. Una classica partita senza appello, da dentro o fuori, con l’obiettivo di continuare a lottare per la salvezza. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, domenica 14 maggio 2023, alle ore 16.00.

Spareggio play out Pomezia Nola, dove vedere la partita

Lo spareggio contro il Nola si gioca oggi domenica 14 maggio 2023 alle ore 16.00 in campo neutro presso lo Stadio dei Marsi ad Avezzano. Due i pullman gratuiti per i tifosi rossoblú messi a disposizione dalla società con partenza alle ore 11.00 di stamattina da Piazza San Benedetto. Per quanto riguarda la diretta streaming della partita quest'ultima sarà assicurata dalla pagina Facebook ufficiale del Pomezia Calcio

Serie D, come funzionano spareggi e play out

Il Pomezia Calcio ha chiuso la stagione con 35 punti al penultimo posto della graduatoria a pari punti con il Nola, “condannandosi” allo spareggio per accedere ai play out dove ci sono già Atletico Uri e Ilvamaddalena e l’US Angri che attenderà ora proprio la vincente tra pometini e il Nola. Chi vince resta in Serie D, chi perde torna in Eccellenza seguendo l’Aprilia già retrocessa direttamente al termine della regular season. Ricordiamo che nell’ultima giornata di campionato il Nola aveva battuto 2-5 il Pomezia Calcio.

