Cenone di Capodanno al ristorante Il Pagliaccio a Roma? La cifra per il Veglione

E’ ormai iniziato il countdown per il Capodanno! Ancora pochi giorni e saluteremo infatti questo 2023: ma dove trascorrerete l’ultima sera dell’anno?

Casa con amici o parenti oppure ristorante: questo il dilemma che si ripresenta – puntuale – ogniqualvolta c’è da organizzare il Veglione del 31 dicembre. Per chi resterà a Roma le alternative di certo non mancheranno: dalle feste nei vari quartieri, al tradizionale concertone, passando per gli eventi privati.

Tra le tante offerte c’è poi quella dei locali che per l’occasione, come di consueto, hanno varato dei menù ad hoc. Il modo migliore per prepararsi al meglio all’arrivo della mezzanotte e, magari, trascorrere in allegria il post serata grazie agli immancabili fuochi d’artificio. In questo articolo vedremo in particolare cosa è stato organizzato in uno dei ristoranti più “in” della Capitale, ovvero “Il Pagliaccio”, dello chef Anthony Genovese.

Il ristorante “Il pagliaccio”: dove si trova e prezzi

Siamo in pieno centro, a due passi dal Pantheon e da Piazza Navona. Si tratta di una delle zone più gettonate sia dai turisti che dai romani soprattutto la sera e in particolar modo nel fine settimana. Qui, tra i tanti locali che riempiono questo quadrante della città eterna, alcuni davvero strani e particolari, c’è anche la “casa” di uno degli chef più in vista del panorama internazionale.

Il Pagliaccio si trova infatti in Via dei Bianchi Vecchi al civico 129/a, non distante dal lungotevere. Ristorante gourmet, può essere annoverato tra i locali “stellati” di Roma: mangiare qui non è propriamente “economico” considerando che in media si spendono oltre 200 euro a persona. I piatti promettono però “un viaggio attorno al mondo” per un’esperienza davvero unica.

I menù

Sul sito ufficiale del ristorante ci sono tre proposte di menù: Circus, Orme e Intermezzo con i prezzi che partono da 170 euro per quest’ultimo (solo a pranzo, 4 portate). Dopodiché si può prenotare anche il “Parallels Experience menù” composto da 14 portate, che vi porteranno in viaggio che va dal Mediterraneo all’Asia. Costo: 300 euro, bevande escluse.

Il Veglione di San Silvestro da Il Pagliaccio

Veniamo adesso allo speciale menù di Capodanno. Si tratta di una composizione studiata ad arte per salutare nel migliore dei modi il 2023. E quale miglior modo se non quello di farlo all’insegna della buona cucina? Il menù, dal costo di 500 euro a persona, comprende 11 portate, dall’antipasto al dolce, con l’aggiunta di un Benvenuto dello chef e coccole finali.

Tra i piatti presenti il risotto al barbaresco, lumache e prezzemolo, il tortello di cappone, la capasanta con noci e verdure e alcuni passaggi immancabili nel rispetto della tradizione, come le lenticchie e cotechino che verranno serviti verso fine serata. E poi un assaggio di Giappone, con il Chawanmushi servito insieme a porro e caviale.

Lo chef

Anthony Genovese è nato in Francia ma le sue origini sono italiane: la sua famiglia è infatti calabrese. Negli anni è diventato famoso grazie alle sue tecniche in cucina, affinate grazie alle esperienze in Francia (dove ha seguito la rigorosa formazione francese all’Ecole Hoteliére de Nice), specie nell’area del sud. Il suo è stato poi un percorso internazionale: Italia, Tokyo, Londra e Malesia. L’Italia è sempre rimasta però nel suo cuore: a Ravello ha ottenuto la prima stella Michelin poi, dal 2003, la realizzazione del suo progetto e la nascita de “Il Pagliaccio” al centro di Roma che oggi può vantare due stelle Michelin.