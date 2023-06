Adolescente investita a Fiumicino: è in gravi condizioni

Ancora un incidente, ancora una persona – in questo caso giovanissima – portata in Ospedale dopo essere stata colpita da un’auto. Succede a Fiumicino, nel quadrante di Isola Sacra. La ragazza, stando alle prime informazioni disponibili, è stata investita in Via Bezzi, a due passi dalla “Città dei bambini”.

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 giugno 2023. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente alla Polizia Locale cittadina. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Ripercussioni a seguito dell’incidente si sono registrate nella viabilità di zona.

Investita a Fiumicino, ragazza in codice rosso

Dopo l’impatto la ragazza è stata subito soccorsa dal 118. A causa delle ferite riportate è stato disposto l’immediato trasferimento d’urgenza in Ospedale al San Camillo di Roma. Qui l’adolescente è stata refertata in codice rosso e ricoverata. Al momento non si dispongono di ulteriori aggiornamenti circa il suo stato di salute. L’impatto, come detto, si è verificato non distante dal parco pubblico della “Città dei Bambini”. (Foto di repertorio)

Gli incidenti a Roma e nel Lazio

Proseguono nel frattempo gli accertamenti sul quanto accaduto. Le strade del Lazio continuano dunque a rivelarsi insicure e pericolose. Soltanto questa settimana si sono verificati altri due sinistri mortali: uno a Roma, costato la vita a Martina Ventura, l’altro ad Aprilia (ed un terzo grave ai Castelli con diverse persone finite in Ospedale a seguito di un incidente frontale). Intanto ieri è stato approvato il nuovo codice della strada con prescrizioni più severe per chi manifesterà comportamenti scorretti alla guida: pene più severe in tal senso per chi si metterà alla guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, così come verrà beccato al volante con il cellulare (qui lo speciale).

