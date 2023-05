Risultati ballottaggio Comunali 2023 nel Lazio, affluenza finale al 50.33%: la diretta Comune per Comune, chi ha vinto

Elezioni Comunali 2023 nel Lazio, sono quattro i comuni al ballottaggio nella nostra Regione. Dopo il primo turno delle Amministrative svoltosi tra il 14 e 15 maggio è tempo ora di vedere quali, tra i 47 Enti locali coinvolti in queste comunali (qui tutti i risultati del primo turno Comune per Comune), hanno dovuto attendere il secondo turno per vedere eletto il nuovo Sindaco. E chi, chiaramente, sarà riuscito a vincere. Se infatti in quasi tutti i Comuni dove si votava in queste Amministrative nel Lazio il Primo Cittadino era stato eletto al primo turno – pochi in realtà le città con più di 15.000 abitanti – in quattro casi la necessaria percentuale del 50%+1 non era stata raggiunta: si tratta delle città di Rocca di Papa e Velletri in Provincia di Roma, di Aprilia, in quella di Latina, e Anagni, per la Provincia di Frosinone.

Dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 29 maggio 2023, inizierà lo scrutinio dei voti per capire chi sarà stato eletto Sindaco. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo spoglio nei quattro Comuni del Lazio interessati da questo secondo turno delle Amministrative. Non appena disponibili saranno pubblicati i risultati definitivi. Ricordiamo che, per quanto riguardava il primo turno di queste Amministrative 2023 nel Lazio, nei grandi Comuni sono già stati eletti i Sindaci a Valmontone, Latina, Pomezia, Fiumicino e Terracina. Proclamato il Primo Cittadino anche a Santa Marinella così come a Ferentino e a San Cesareo. Oltre a questi c’è poi tutto l’elenco delle piccole comunità sparse tra le varie province che hanno visto eleggere il nuovo Sindaco (in questi casi a vincere è il candidato più votato poiché non è previsto un ballottaggio). Vediamo ora il risultato nei Comuni finiti al ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023.

Risultato ballottaggio Aprilia 2023, sfida tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso: chi ha vinto?

Diamo uno sguardo adesso agli sfidanti in corsa. Partiamo dal Comune pontino. In questo caso la sfida al primo turno è stata tra cinque candidati a Sindaco, Luana Caporaso, Angelo Casciano, Lanfranco Principi, Andrea Ragusa e Carmen Porcelli. I candidati più votati sono stati Lanfranco Principi del centrodestra, e Luana Caporaso del centrosinistra divisi in realtà da poco più di 1.300 voti a significare una partita tutt’altro che chiusa (anche perché c’è da capire in che modo verranno “redistribuiti” i voti dati agli altri candidati).

Ballottaggio Velletri 2023, il Sindaco uscente Orlando Pocci contro Ascanio Cascella, chi ha vinto? Risultati

A Velletri la corsa a sei verso la carica di Sindaco è stata ristretta a due soli candidati: qui abbiamo il Sindaco uscente del centrosinistra Orlando Pocci, arrivato però secondo con il 32,92% delle preferenze al primo turno, e Ascanio Cascella, classificatosi primo con il 44,37% dei voti, che ha dalla sua il centrodestra unito. Tanti però i voti che potrebbero pesare in questo ballottaggio: come ad esempio le oltre 5.000 scelte di chi ha preferito Romano Favetta (giunto terzo con il 12,85%) e Fausto Servadio (quarto con poco più dell’8%).

Risultato ballottaggio Rocca di Papa 2023, è sfida tra Massimiliano Calcagni e Francesco De Santis, chi ha vinto? Risultati

Rimanendo sempre ai Castelli ecco la sfida al secondo turno – che si è già infiammata in città – tra il candidato del centrodestra (FDI, FI, Lega, più la civica Siamo Rocca di Papa) Massimiliano Calcagni, e Francesco De Santis, del centrosinistra. Il primo ha ottenuto il 42,54% al primo turno, il secondo si è fermato al 37,67%.

Ballottaggio Anagni 2023, in corsa Daniele Natalia e Alessandro Cardinali, chi ha vinto? Risultati

Chiudiamo con la Provincia di Frosinone. Al ballottaggio il Comune di Anagni: a sfidarsi Daniele Natalia del centrodestra, arrivato al 40,32% al primo turno, e Alessandro Cardinali, appoggiato da una serie di liste civiche, arrivato secondo con il 24,23% delle preferenze. Ricordiamo che al primo turno il candidato sostenuto dal PD (ma anche dal M5S), è arrivato quarto con il 17,49% dei voti, praticamente a pari merito con l’altro candidato in corsa, Danilo Tuffi, giunto sul gradino più basso del podio con uno scarto di appena 58 voti.

Risultati elezioni Comunali 2023 nel Lazio, l’affluenza definitiva ad Aprilia, Velletri, Rocca di Papa, Anagni

In questa sezione verranno pubblicati i dati sull’affluenza al ballottaggio relativi ai Comuni interessati dal voto. Ricordiamo che si è votato ieri, domenica 28 maggio 2023, fino alle ore 23.00, e oggi dalle 7.00 alle 15.00. Dopodiché inizieranno le operazioni di scrutinio.

Affluenza definitiva secondo turno Aprilia

Domenica ore 12: 11,21%

Domenica ore 19: 25,13%

Domenica ore 23: 33,08%

Lunedì ore 15 (definitiva): 45,25%

Affluenza definitiva secondo turno Velletri

Domenica ore 12: 12,99%

Domenica ore 19: 30,12%

Domenica ore 23: 39,86%

Lunedì ore 15 (definitiva): 53,75%

Affluenza definitiva secondo turno Rocca di Papa

Domenica ore 12: 11,92%

Domenica ore 19: 26,65%

Domenica ore 23: 35,24%

Lunedì ore 15 (definitiva): 48,03%

Affluenza definitiva secondo turno Anagni

Domenica ore 12: 13,84%

Domenica ore 19: 32,84%

Domenica ore 23: 44,68%

Lunedì ore 15 (definitiva): 60,30%

