Pierpaola Romano uccisa dal collega Massimiliano Carpineti: chi è il poliziotto killer di Cisterna

Massimiliano Carpineti è il poliziotto che ha ucciso la collega Pierpaola Romano nella giornata di ieri. La poliziotta è stata freddata con tre colpi di pistola alla testa mentre usciva di casa per recarsi a fare la sua prima chemioterapia. Dopo l’omicidio, il suicidio: Carpineti si è tolto la vita in auto poco dopo aver ucciso la collega. Il movente è passionale, i due avevano una relazione.

Massimiliano Carpineti, chi è il poliziotto di Cisterna

Aveva 48 anni ed era originario di Cori, dove è nato e cresciuto. Massimiliano Carpineti si era separato da poco ma continuava ad abitare nella villa di Cisterna di Latina, dove per anni aveva vissuto insieme alla moglie, che ormai nella casa non si vedeva da tempo come affermato dagli altri abitanti del comprensorio.

Un tipo tranquillo e riservato, così è stato descritto dai vicini di casa e dal sindaco di Cori, che lo ha ricordato come “una persona perbene”, proveniente da “una famiglia conosciuta”. Eppure, nell’ultimo periodo Massimiliano stava vivendo una fase di depressione ed era seguito da una psicologa. Dopo il distacco dalla moglie e la morte della mamma il suo umore è crollato rapidamente. A pochi chilometri di distanza da Cisterna vivono il padre e le sue due sorelle, di cui una gemella. I familiari sono sotto choc per l’omicidio e il suicidio di Massimiliano.

La relazione con Pierpaola Romano

Pierpaola Romano, agente di Polizia, era sostituto commissario alla Camera dei Deputati. Era sposata ma separata in casa con un altro uomo, anche lui poliziotto. Pierpaola aveva una relazione con Massimiliano da diverso tempo, ma aveva deciso di interromperla per dedicarsi alla famiglia e alla sua malattia. Da poco, infatti, aveva scoperto di avere un tumore al seno. Massimiliano, però, non ha accettato la fine della relazione e ieri mattina l’ha freddata con diversi colpi di pistola alla testa sul pianerottolo di casa. Poco dopo il killer di Cori si è suicidato in auto.