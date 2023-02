Telelaser Lazio, nuovi controlli: le postazioni dal 20 al 26 febbraio 2023

Settimana di controlli su alcune delle principali strade del Lazio con il Telelaser. La Polstrada sarà presente con le consuete postazioni mobili lungo le arterie della Regione per contrastare il fenomeno dell’alta velocità e più in generale i comportamenti scorretti alla guida causa spesso di incidenti. La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

Autovelox Lazio da lunedì 20 febbraio a domenica 26 febbraio 2023

Vediamo ora il calendario completo dei controlli di questa settimana. Ecco dove saranno i controlli questa settimana. Per quanto riguarda la Provincia di Roma ad esempio gli autovelox saranno posizionati sulla Roma Civitavecchia e sull’A24. A Viterbo invece controlli saranno eseguiti sulla Statale Aurelia.

23/02/2023 – Strada Statale SS /1 Aurelia VT

25/02/2023 – Autostrada A /12 Roma – Civitavecchia RM

26/02/2023 – Autostrada A /24 RM

«Tua figlia ha avuto un incidente, ci servono soldi»: madre e figlia truffano un’anziana, arrestate

Gli incidenti nel Lazio

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti stradali registrati nel Lazio. L’altro ieri sulla strada regionale 83, la panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita, tre giovani sono morti in un drammatico sinistro: si tratta di Rosanna Addessi, 47 anni, del suo compagno Guido De Filippis, 44 anni, e di Daniele Materazzo, 23 anni. A scontrarsi sono state due moto. Tra venerdì e sabato invece un altro grave incidente si era verificato sull’Autostrada A1 nel territorio comunale di Colleferro: quattro i mezzi coinvolti con una donna finita in codice rosso. A Cisterna invece, in Provincia di Latina, uno schianto tra auto e moto sull’Appia aveva provocato il ferimento di un centauro. Sabato sera invece un grave incidente – ancora uno ciclomotore contro una macchina – si è verificato sulla Tiburtina al termine di un rocambolesco inseguimento con i Carabinieri.

Incidente sulla Flaminia: donna investita e uccisa a Castelnuovo di Porto