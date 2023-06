Terrore a Subiaco, mamma con bimbo accerchiati dai cinghiali in un parcheggio

Attimi di terrore a Subiaco per una mamma e il proprio bambino, che sono stati accerchiati da un gruppo di cinghiali. I due stavano passeggiando in un parco pubblico in pieno giorno quando si sono ritrovati a pochi metri dagli animali.

A raccontare il momento agghiacciante è stata la stessa donna, che ieri mattina si era recata in un parco pubblico di Subiaco per passeggiare con il suo bimbo. La signora ha parcheggiato in un’area di sosta centrale intorno alle 12:30 e quando è scesa a prendere il figlio nel passeggino si è accorta dei cinghiali che le camminavano a pochi metri di distanza.

Prima i cuccioli, poi la mamma dei “piccoli” cinghiali. Nel parcheggio però, oltre a lei, al suo bimbo e ai cinghiali non c’era nessuno. “Ero terrorizzata, avevo paura che mi venissero contro, ho gridato con tutta la voce che avevo ma non si sono spaventati e nel parcheggio non c’era nessuno”, ha detto la donna.

Allarme cinghiali a Subiaco, la donna: “Intervengano le autorità”

A quel punto, con un po’ di coraggio, ha deciso di reagire e di lanciare un sasso contro il branco. I cinghiali hanno fatto marcia indietro e sono andati via. Nonostante il terrore per la situazione appena vissuta, la signora è riuscita a fare delle foto anche a distanza per immortalare il branco. “Mi auguro che le autorità di competenza facciano qualcosa e simili situazioni non si ripetano più, anche perché per sostare l’auto il grande parcheggio dell’ex cartiera è insostituibile”, ha detto la donna.