GF VIP, Antonella Fiordelisi è incinta? Ha un ritardo: ‘Voglio fare il test di gravidanza’, le ultime news

Nuovo colpo di scena all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del GF VIP: Antonella Fiordalisi ha dichiarato di avere un ritardo mestruale e che potrebbe essere incinta. Dopo un momento di panico iniziale, ha richiesto un test di gravidanza al reality, ecco come hanno reagito e quali sono le ultime news dal GF VIP.

Antonella Fiordelisi ha un ritardo mestruale

Una delle concorrenti più chiacchierate del GF VIP, Antonella Fiordelisi, ha dichiarato che le sue mestruazioni stanno tardando di qualche giorno. Ne ha parlato con il compagno Edoardo Donnamaria, con cui si è fidanzata all’interno della casa e la storia tra i due va avanti da ottobre. Nonostante gli screzi e i tira e molla, sembra che si amino e la loro storia d’amore stia continuando. Ieri sera, sul divanetto e cercando di non farsi sentire, ha detto al compagno che potrebbe essere incinta. Sembrerebbe non essere particolarmente allarmata, perché per adesso parliamo di un ritardo di un paio di giorni. Per sicurezza, però, ha richiesto un test di gravidanza allo staff del reality.

La gieffina richiede un test di gravidanza

Antonella ne ha parlato prima con Edoardo e poi con l’amica Nikita. Quest’ultima è rimasta sorpresa, soprattutto perché le telecamere sono ovunque ed è difficile avere una vita intima lontano dallo schermo. Antonella sorride e le risponde che lei ed Edoardo hanno trovato il modo e hanno rapporti sessuali almeno una volta al giorno. Dopo il confronto con l’amica ha deciso di ovviare ad ogni dubbio e si è rivolta ad un membro dello staff: “Voglio fare il test di gravidanza“, ha dichiarato. Lo scalpore ha invaso la casa del GF VIP, ma la redazione le fornirà il test per verificare se lei sia davvero incinta, o meno.

Le ultime news dalla casa

Pare che Antonella Fiordelisi sia in attesa di ricevere il test di gravidanza, che farà immediatamente. Non sappiamo ancora quali potrebbero essere le conseguenze per lei e per il compagno Edoardo. Verranno cacciati dalla casa del GF VIP se lei sarà incinta? Lei vorrà proseguire la gravidanza? Ancora non sono noti i possibili provvedimenti, nel frattempo tutto il web è impazzito, ma avremo notizie più chiare durante la prossima puntata del reality.