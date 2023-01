GF VIP, Micol Incorvaia rischia la squalifica? Cosa è successo

GF VIP, Micol Incorvaia fa ancora parlare di sé: ha violato il regolamento durante l’ultima puntata della casa più spiata d’Italia e la direzione ufficiale fa sapere che adesso è a rischio eliminazione. Ecco tutto quello che è successo e quali sono gli ultimi gossip dalla casa.

Micol Incorvaia ha violato il regolamento del GF VIP

Questa edizione del GF VIP sembra essere la più movimentata di sempre: Antonella Fiordelisi forse è incinta, i litigi sono stati più accesi del solito e gli insulti sono all’ordine del giorno. Sarà un’edizione particolarmente sfortunata? Non lo sappiamo, ma certamente è appena arrivata un’altra brutta notizia dalla casa: pare che Micol Incorvaia abbia violato il regolamento dello show, ma cosa è successo davvero?

Micol rischia la squalifica

Pare che la trasgressione della gieffina le costerà cara, la direzione del reality si è già pronunciata in merito: non ha specificato le conseguenze, ma sicuramente non lasceranno passare inosservato questo comportamento. Cosa ha combinato Micol? A fare la spia è stata Dana Saber, subito dopo l’eliminazione dalla casa, infatti, si è liberata di alcune cose che altrimenti non avrebbe potuto dire. Tra queste, alcuni giochi interni di persone che non si fanno scrupoli a barare sulla pelle degli altri.

Cosa è successo?

Cosa ha combinato la gieffina? L’accusa verso di lei è molto chiara: ha manomesso le votazioni, cioè durante l’ultima puntata andata in onda, al momento del voto su chi eliminare dalla casa, lei ha tenuto i piedi in due scarpe. O meglio, due carte in una mano. Infatti, pare che lei giochi molto di strategia, ma non sempre in modo onesto. Dai video della serata, infatti, è chiaro che lei avesse ben due carte in mano, tenute furtivamente una sopra l’altra. La sua decisione su chi votare ha seguito il branco e ha scelto la carta solo all’ultimo momento, in modo da poter manovrare chi far finire tra i nominati, o meno. Ecco il video, pubblicato da una fan su Twitter, che riprende la scena in modo chiaro: