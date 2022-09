Rosalinda Cannavò: chi è, età, carriera, oggi, fidanzato, Instagram, film

Torna, dopo il successo e il debutto della scorsa settimana, l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato di sempre. Silvia Toffanin oggi accoglierà in studio Rosalinda Cannavò, attrice ed ex concorrente del GF VIP che si racconterà a cuore aperto: dai momenti bui alla rinascita fino all’amore per Andrea Zenga.

La biografia e i successi di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è una giovane attrice italiana nata a Messina il 26 novembre del 1992. Dopo essersi avvicinata alla danza, a 16 anni ha iniziato il percorso per diventare attrice e nel 2012, giovanissima, ha debuttato sul piccolo schermo, con lo pseudonimo, nella terza stagione della fiction L’onore e il rispetto. Nel 2014, invece, ha debuttato al cinema con il film Sapore di te ed è tornata in televisione con la seconda stagione de Il peccato e la Vergogna. Da lì un successo dopo l’altro.

Film e serie tv

Rosalinda, infatti, ha lavorato alle fiction Non è stato mio figlio, Il bello delle donne e ha debuttato anche come cantante. Nel 2018, invece, è tornata sul piccolo schermo con Furore – Capitolo secondo e al cinema nel film Loro di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato la giovane Veronica Lario.

La partecipazione al GF VIP

L’attrice nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del GF VIP e durante quel lungo percorso ha deciso di rinunciare allo pseudonimo ‘Adua’ per tornare a farsi chiamare Rosalinda. Si è classificata settima ed è stata eliminata durante la semifinale.

Il successo come cantante

Da lì, però, ha collezionato un successo dopo l’altro. E non solo come attrice. Nel 2021, infatti, è diventata conduttrice del programma Casa Chi, in onda su Mediaset Infinity e su Instagram e il 25 febbraio del 2022 è uscito il suo nuovo singolo ‘Sempre avanti’. Ora è pronta a mettersi in gioco a Tale e Quale Show!

La lotta contro l’anoressia

Non solo successi. Adua Del Vesco, proprio durante la sua partecipazione al GF VIP, ha raccontato di aver combattuto contro un mostro, l‘anoressia. “Sono arrivata a pesare 32 kg. Mia mamma mi faceva il bagno e piangeva. Io le dicevo di non piangere altrimenti non trovavo la forza. Nascondevo il cibo, elaboravo tecniche per pesare di più, sono stata spietata”. Oggi, fortunatamente, quello è un capitolo chiuso e archiviato. Rosalinda ha ritrovato se stessa, la serenità ed è felice!

Chi è il fidanzato Andrea Zenga, vita privata

Relativamente alla vita privata Rosalinda è stata fidanzata con l’attore Massimiliano Morra fino al 2015, ma i due – entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip – hanno raccontato che si trattava di una “favola”, di un amore mai esistito. Successivamente è stata paparazzata al fianco di Gabriel Garko, attore che ha conosciuto sul set di “Non è stato mio figlio” ma anche questa relazione era frutto di una fantasia, tutto montato ad hoc. Rosalinda ha poi avuto una lunga relazione con Giuliano, ma la loro storia è giunta al capolinea perché la bella attrice nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Zenga. Amore che continua e procede a gonfie vele!

Instagram: Rosalinda Cannavò punta sui social

Il profilo Instagram di Adua Del Vesco è @adua.del.vesco. L’attrice vanta oltre 620 mila followers!