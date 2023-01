Scompare da casa, lo ritrovano in aperta campagna dentro un canale: ore di apprensione in Provincia di Latina

Era scomparso da casa e per questo erano state attivate le ricerche. Ore di apprensione ieri pomeriggio, martedì 24 gennaio 2023, nella zona di Santi Cosma e Damiano, in Provincia di Latina. E’ qui che, per circostanze in fase di ricostruzione, si sono perse le tracce di un uomo di 78 anni residente in zona. Immediatamente è scattato l’allarme ed è stato attivato il piano di ricerca della persona scomparsa. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco (da Castelforte, ndr), i Carabinieri unitamente ad alcune associazioni locali della Protezione Civile.

Latina, scoperta choc all’ospedale Goretti: carne scaduta da una settimana

Anziano scomparso a Santi Cosma e Damiano (Latina) ritrovato in un canale di scolo

Le operazioni sono andate avanti per ore. Nell’area d’intervento è sopraggiunto anche il mezzo dotato di attrezzature utilizzate dal personale T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del Fuoco, grazie al quale è stata avviata la procedura di suddivisione della zona mediante l’utilizzo di apparecchiature GPS. Alla fine, poco prima delle 22.00, i soccorritori sono riusciti ad individuare l’uomo, in evidente stato confusionale, finito in aperta campagna e all’interno in un canale di scolo. L’anziano 78enne è stato quindi recuperato e consegnato al personale sanitario per le cure del caso.

Latina, tragedia alla stazione dei treni: un uomo si è tolto la vita

Le ultime notizie di cronaca dalla Provincia di Latina

Qualche giorno fa, guardando alle ultime notizie provenienti da Latina e dintorni, una tragedia si era consumata in strada nel capoluogo pontino. Una donna, una 77enne, mentre si trovava lungo Via Isonzo, ha avvertito un malore in strada che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il 20 gennaio scorso invece, sempre a Latina, un uomo colpito da un mandato di cattura europeo è stato individuato e arrestato dai Carabinieri.

Latina, insegnante bullizzata dagli alunni: colpita con lo zaino, cade a terra