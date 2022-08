Ancora una rapina violenta a Roma: gli spacca mascella e naso con un sasso, poi fugge con lo smartphone

E’ stato colpito con violenza in pieno volto con un sasso, il tutto a scopo di rapina. E’ successo nelle scorse ora a Roma dove una persona è finita in Ospedale a causa delle gravi ferite riportate per aver cercato di impedire il furto del proprio cellulare. L’aggressore, invece, ha provato a dileguarsi ma è stato raggiunto dai poliziotti.

Rapina al Quarticciolo

E’ successo nella zona del Quarticciolo. Protagonista della vicenda un 35enne che, con l’intento di rubare uno smartphone, ha colpito con un sasso il volto della vittima, dandosi poi alla fuga col maltolto. Un’aggressione cruenta che ricorda due episodi recentemente accaduti a Roma: la rapina avvenuta in zona Termini, con la vittima che in quel caso aveva perso un dente, e quella verificatasi in un supermercato sempre nella medesima zona, con una negoziante in quel caso presa addirittura a morsi.

Come sta la vittima

In questo caso invece la persona aggredita, a causa del colpo violento subito, è stata sottoposta ad intervento chirurgico maxillofacciale per la rottura del setto nasale e della mascella, constatando 30 giorni di prognosi.

Arrestato romeno dalla Polizia per lesioni e rapina

Sul posto sono intervenute le volanti del V Distretto Prenestino, rapidamente avvisate dalla stessa vittima e da alcuni passanti, le quali si sono immediatamente messe sulle tracce del sospettato. Quest’ultimo è stato rintracciato a pochi isolati dal luogo del crimine, con ancora in mano l’oggetto della refurtiva e l’arma impropria utilizzata per la rapina. È stato quindi bloccato con non poche difficoltà e tratto in arresto. Adesso l’uomo, un cittadino romeno di 35 anni, dovrà rispondere dei reati di rapina e lesioni personali gravi. L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

