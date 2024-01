Telelaser Pontina e GRA, calendario postazioni autovelox fino al 14 gennaio

Telelaser Lazio, tornano i controlli contro l’alta velocità. Questa settimana verifiche della Polizia Stradale con la strumentazione mobile sia sulla Pontina che sul Grande Raccordo Anulare (GRA).

Il nuovo anno si è aperto all’insegna dei gravissimi incidenti stradali, tanto nell’area di Roma quanto nel resto della Regione. Praticamente il medesimo trend registrato lo scorso anno (e già diverse, purtroppo, sono state le vittime). Per questo le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per contrastare su tutti il fenomeno dell’alta velocità responsabile, così come la guida distratta, il più delle volte dei sinistri.

In quest’ottica si inseriscono allora i controlli con il telelaser predisposti dalla Polizia di Stato che ogni settimana rende noto l’elenco delle strade Regione per Regione interessate dalle verifiche. Ad eseguirli gli agenti della Polstrada.

Autovelox Lazio: calendario controlli fino a domenica 14 gennaio

Vediamo quanto stabilito allora per i prossimi giorni sulle strade del Lazio. C’è da dire che, rispetto alle settimane scorse, ci saranno meno postazioni ma, per contro, saranno attenzionate alcune delle arterie nevralgiche della Regione. Ovvero Pontina e Raccordo. Dove, per inciso, si verificano spesso incidenti (la Pontina si è confermata la strada più pericolosa della Regione).

Ecco dunque il calendario dei controlli, con validità da lunedì 8 gennaio 2024 a domenica 14 gennaio 2024:

Martedì 09/01/2024 – Strada Statale SS / SS 148 Pontina SABAUDIA LT

Sabato 13/01/2024 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Domenica 14/01/2024 – Autostrada A / 24 (tratto GRA/Castel Madama) RM

Gli incidenti

Come detto il bilancio di questo inizio 2024 è davvero nerissimo sotto il profilo degli incidenti stradali. Già quattro le vittime a Roma, praticamente una ogni due giorni tra sinistri stradali e investimenti di pedoni. L’ultimo venerdì scorso, con Francesco Cupani, 83 anni, travolto e ucciso da uno scooter a Centocelle. Nulla da fare anche per un 21enne a Latina, deceduto a causa di uno schianto avvenuto sull’Appia sempre nella giornata di venerdì. La vittima si chiamava Eliseo Lucci. Il giorno prima altre persone erano finite in Ospedale in gravi condizioni dopo un doppio incidente avvenuto in quel caso sulla Nettunense. Una vittima anche sulla Laurentina lo scorso 3 gennaio con uomo che ha perso la vita dopo una carambola fatale.