Amici 22, arriva il provvedimento: esplode il ‘caso’ noce moscata, perché Tommy è stato eliminato

Durante la notte di Capodanno è accaduto un evento molto grave nella casa di Amici perché alcuni concorrenti hanno deciso di sniffare la noce moscata. Si è aperto il caso del “Capodanno Gate” e ci saranno gravi conseguenze per tutti gli allievi coinvolti, Tommy è stato eliminato immediatamente. Ecco cosa è successo e cosa vedremo nella puntata che andrà in onda oggi, domenica 15 gennaio.

Noce moscata ad Amici 22

La notte di Capodanno alcuni allievi della scuola di canto e ballo più famosa d’Italia hanno commesso una grave bravata sniffando la noce moscata. Si tratta di una spezia particolare che fa “sballare”, infatti molti concorrenti hanno avuto nausea, vomito e gravi allucinazioni. Il programma ha deciso di non diffondere i video perché potrebbero essere molto diseducativi ed incentivare la “sfida” anche tra i ragazzi più giovani. Data la gravità dell’accaduto, Maria De Filippi ha deciso di prendere provvedimenti.

Arriva il provvedimento

I direttori del programma hanno deciso che questo evento non può passare inosservato e tutti gli allievi coinvolti subiranno gravi ripercussioni, ma chi ha fatto la bravata? Ecco i nomi: NDG, Valeria Mancini, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Wax e Tommy Dali. Sui profili social ufficiali hanno dato l’annuncio della separazione degli allievi coinvolti dal resto del gruppo. Dal video sembrano molto pentiti e sono in lacrime: “Sto rovinando il mio sogno”, dice Maddalena.

Perché Tommy è stato eliminato?

Secondo le ultime notizie, cinque degli allievi coinvolti saranno costretti ad una sfida immediata, se perderanno dovranno lasciare immediatamente il programma. Sarà per loro l’ultima possibilità per non perdere il loro sogno, riusciranno a rimanere concentrati e non farsi prendere dalla disperazione? Non c’è stato nulla da fare per Tommy, che è stato eliminato direttamente. I video dell’accaduto non sono stati divulgati, ma pare che lui sia stato all’origine della bravata. Il programma ha deciso che rivelerà tutti i dettagli sull’accaduto nella puntata di oggi, domenica 15 gennaio alle ore 14.00.