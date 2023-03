Andrew Howe, chi è il padre: età, carriera, chi è la mamma Renè Felton

Il famoso lunghista italiano Andrew Howe oggi pomeriggio sarà ospite negli studi di Verissimo e racconterà tutta la sua vita. Rilascerà una toccante intervista a Silvia Toffanin in cui parlerà a cuore aperto della sua carriera e dei suoi genitori. Da qualche tempo si dedica alle cure di sua madre che ha una grave malattia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua famiglia.

Le origini di Andrew Howe

Lo sportivo Andrew Howe è nato a Los Angeles il 12 maggio del 1985, ha 37 anni ed è un lunghista e velocista italiano detentore di numerosi record nel salto in lungo. Ad oggi vive con la compagna Giuseppina Palluzzi, anche lei atleta, a Rieti. Andrew nasce in una famiglia sportiva e l’amore per l’atletica gli scorre nelle vene: la madre è un’atleta ostacolista mentre il padre è un calciatore. La madre René inizia ad allenarlo fin da piccolino e il suo talento è evidente. Ecco chi sono i suoi genitori.

Chi è il padre: età e carriera

Sul padre di Andrew Howe non si hanno molte informazioni, sappiamo che si chiama Andrew Howe Senior, mentre il figlio ha l’appellativo di Junior, come si usa molto negli Stati Uniti. Lui ha origini tedesche e si era trasferito negli Stati Uniti per un futuro migliore. Ha incontrato Renè Felton e hanno dato alla luce Andrew . Tuttavia, il loro amore non è stato molto longevo perché dopo solo un anno e mezzo il loro matrimonio è finito e si sono lasciati. Il motivo della rottura? René non si sentiva amata e ha trovato il vero amore nel saltatore con l’asta Ugo Besozzi. Per amore, René e suo figlio Andrew si sono trasferiti a Rieti nel 1990. I due hanno dato alla luce Jeremy, divenuto anche lui ostacolista.

La mamma Renè Felton e la malattia

La madre di Andrew Howe e del fratello Jeremy è nata a Greensburg il 9 aprile del 1960, ha 63 anni ed è stata una grande allenatrice di atletica leggera statunitense naturalizzata italiana. Ha raggiunto numerosi record mondiali come campionessa di salto in lungo. Si è laureata all’UCLA e fin da giovanissima ha avuto come allenatore Tommie Smith, il grande campione olimpico. Ha allenato entrambi i suoi figli con gran successo. Purtroppo, però, ha sempre sofferto di una malattia rara chiamata il Morbo di Cohn. Ad ottobre 2022 è stata colpita da un forte ictus che l’ha portata ad un lungo ricovero in ospedale. Al punto che Andrew ha deciso di lasciare l’atletica per prendersi cura di lei.