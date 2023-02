Dove vedere in streaming la finale di Sanremo 2023? Orari

Ci siamo, manca davvero poco alla finale di Sanremo 2023! Arrivata alla sua 73esima edizione, quale sarà l’artista che volerà dritto dritto all’Eurovision Song Contest di Liverpool? Ventotto i big in gara e anche questa sera sono pronti a dare il tutto per tutto, sperando di arrivare in finale! Nella prima serata della kermesse, andata in onda lo scorso 7 febbraio, si sono esibiti i primi 14 big mentre nella seconda i restanti 14. Nel terzo appuntamento, invece, tutti gli artisti si sono esibiti completamente. Arriviamo così al quarto appuntamento, andato in onda ieri, dedicato alle cover e ai duetti. Anche in quest’occasione, le emozioni – per il pubblico in sala e da casa- non sono mancate.

Zelensky a Sanremo 2023: a che ora andrà in onda il suo messaggio durante la finale

La finale di Sanremo 2023 in onda questa sera

Stasera andrà dunque in onda il quinto ed ultimo appuntamento con la kermesse,nel corso del quale verrà decretato il vincitore della 73esima edizione dell’amato Festival! Come sempre alla conduzione troveremo Gianni Morandi e Amadeus, pronti ad intrattenere il pubblico tra un’esibizione e l’altra ma non saranno soli. Con loro infatti diversi ospiti, oltre all’immancabile co-conduttrice. Ma andiamo con ordine. Nelle serate precedenti, alla co-conduzione del Festival si sono susseguiti diversi volti femminili quali, nell’ordine delle serate: l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e la comica Chiara Francini. A chi toccherà questa sera? Nelle vesti di co-conduttrice insieme a Morandi ed Amadeus questa sera troveremo nuovamente Chiara Ferragni! La donna ha stupito tutti con il proprio monologo – che non ha mancato di suscitare polemiche – ed anche con i propri abiti a partire da quello disegnato sulle forme del proprio corpo fino ad arrivare a quello con ricamati gli insulti che più spesso riceve sui social.

Gli orari

Insomma, anche quella di stasera si preannuncia una serata davvero ricca di emozioni, sorprese e di colpi di scena! Affinché non vi perdiate nemmeno un minuto di diretta vi ricordiamo che l’appuntamento con Sanremo è previsto per questa sera a partire dalle 20.40 su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Quando terminerà la kermesse? Quella di stasera sarà una puntata molto importante e, molto probabilmente, la diretta terminerà dopo l’una, quando finalmente sapremo il nome del vincitore che si aggiudicherà di diritto la partecipazione all’Eurovision Song Contest.