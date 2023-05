Finale Amici 22, anticipazioni diretta domenica 14 maggio: ospiti, chi sono i finalisti, premi e chi sarà il vincitore

Sembrava così lontana, ma la fine di Amici, il talent show di successo di Canale 5, è quasi arrivata. E domani sera, rigorosamente in diretta ed eccezionalmente di domenica per lasciare spazio all’Eurovision, andrà in onda la finalissima. Quattro i ragazzi arrivati in finale: due ballerini e due cantanti. E tra di loro, Isobel, Angelina, Mattia e Wax, si nasconde il vincitore di questa lunga edizione. Chi trionferà e alzerà la famosa coppa? E cosa succederà nel corso della finalissima? Ci saranno colpi di scena e tensioni tra i ‘prof?’. Ecco tutte le anticipazioni, per quanto possibile: ricordiamo, infatti, che la puntata, diversamente dalle altre andate in onda, sarà in diretta, quindi è difficile avere delle certezze sul programma completo.

Chi sono i quattro finalisti di Amici 22

Dopo sfide dure, continue gare, esibizioni di fronte a giudici ed esperti, quattro ragazzi sono riusciti a indossare la tanto ambita maglia e ad arrivare fino alla fine. Stiamo parlando della ballerina Isobel, del team di Alessandra Celentano, del danzatore di latino americano Mattia Zenzola, che ha partecipato al talent l’anno scorso e che ha dovuto lasciare per un brutto infortunio, dei cantanti Angelina Mango e Wax. Chi di loro trionferà? Ci saranno due vincitori come è successo lo scorso anno?

Quali sono i premi, ci sarà un vincitore per la categoria ballo e uno per la categoria canto?

I quattro ragazzi si sfideranno a colpi di manche e sarà il pubblico a votare da casa e a decidere chi mandare avanti, fino all’ultimo ballottaggio. Nella scorsa edizione, oltre a Luigi Strangis, che ha trionfato, è stato decretato anche il vincitore della categoria ballo, Michele, ora professionista ad Amici, che ha portato a casa ben 50 mila euro in gettoni d’oro. Succederà lo stesso anche il 14 maggio? Ci saranno due vincitori, uno per la categoria canto e uno per la categoria ballo? Secondo molti, a trionfare sarà Angelina, ma anche Mattia Zenzola è tra i favoriti: da casa è molto amato e seguito.

Cosa vince il vincitore del Serale di Amici 22

Per quanto riguarda i premi, invece, durante la serata verranno assegnati dei riconoscimenti, che probabilmente saranno gli stessi della scorsa edizione:

Vincitore di Amici (150 mila euro in gettoni d’oro)

Vincitore categoria canto (50 mila euro gettoni d’oro)

Vincitore categoria ballo (50 mila euro in gettoni d’oro)

Premio della critica assegnato da una giuria composta da principali testate cartacee e web (50 mila euro in gettoni d’oro)

Premio Tim (30 mila euro in gettoni d’oro)

Premio Radiofonico

Premio Ore (20 mila euro in gettoni d’oro)

Premio Marlù (7 mila euro in gettoni d’oro) assegnato a tutti i finalisti.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, bisogna pazientare un po’. Non ci resta che seguire la finalissima in diretta domenica 14 maggio. Tra sfide e grandi emozioni.