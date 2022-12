Francesca Chillemi ha il Covid: ecco chi la sostituirà stasera come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

L’attrice Francesca Chillemi era stata invitata da Milly Carlucci per ballare stasera, sabato 17 dicembre alla prima finale di Ballando con le Stelle. Eppure, nonostante l’entusiasmo iniziale e il desiderio del pubblico, che la voleva vedere in pista nei panni di ballerina per una notte, la nota attrice è risultata positiva al Covid e non potrà partecipare. Chi prenderà il suo posto nella puntata di questa sera?

La prima finale di Ballando con le Stelle

Stasera, sabato 17 dicembre ci sarà la prima e attesissima finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda in prima serata e sarà condotta, come sempre, da Milly Carlucci. La serata di stasera, come si può immaginare, sarà molto importante perché verranno decise le coppie finaliste, quelle che scenderanno di nuovo in pista il prossimo 23 dicembre. Ma dopo l’infortunio di Gabriel Garko e adesso anche Francesca Chillemi fuori gioco perché risultata positiva, questa edizione di Ballando con le Stelle non smette di sorprendere. E regalare colpi di scena. Chi sostituirà Francesca Chillemi? E chi sarà ballerina per una notte?

L’esclusione di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi era molto contenta, voleva partecipare a Ballando. Lei che, oltre alla recitazione, ha una grande passione per il ballo. Ma la pandemia, purtroppo, non si può dire sconfitta e il Covid, proprio oggi e a pochi giorni dal Natale, ha ‘colpito’ anche l’attrice. Lei che sta collezionando un successo dopo l’altro e che presto su Rai 1 vedremo nei panni di ‘Azzurra’ nella settima stagione di “Che Dio ci aiuti”.

Valeria Fabrizi è la ballerina per una notte

Il team di Ballando con le stelle ha annunciato su Instagram quali sono le coppie finaliste, quelle che sono riuscite a superare la semifinale dello scorso 2 dicembre e che si esibiranno questa sera. Dando il massimo. Al posto di Francesca Chillemi, però, ci sarà una grande attrice, sua amica e collega di set di “Che Dio ci aiuti”. Stiamo parlando di Valeria Fabrizi, che dovrà imparare una coreografia ad hoc e convincere la temuta giuria. Il ‘tesoretto’ che accumulerà sarà fondamentale e di aiuto per qualche coppia in gara. E in difficoltà. Non ci resta, dunque, che seguire la puntata, a partire dalle 20.35 circa.