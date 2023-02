Francesco Sarcina, chi è la fidanzata Nayra Garibo: età, lavoro, figlia, foto e Instagram

Francesco Sarcina oggi sarà il giudice della gara di canto nella scuola di Amici. Il programma andrà in onda con lo speciale pomeridiano delle 14.10 e si prospetta un puntata ricca di sorprese! Conoscete il nuovo giudice? Ecco chi è la sua fidanzata Nayra e tutto quello che sappiamo sulla loro storia d’amore.

Chi è la fidanzata di Francesco Sarcina

Il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina ha una vita amorosa piuttosto movimentata da sempre. Il primo figlio arriva quando ha all’incirca 30 anni e e si chiama Tobia. Il piccolo oggi ha circa 14 anni, ma lui non ha mai voluto rivelare alla stampa l’identità della madre. L’altra relazione importante del cantante è Clizia Incorvaia, con cui convola a nozze nel 2015. Dal loro amore nasce una bambina di nome Nina, nata il 24 agosto 2015. L’amore tra loro finisce presto e nel 2019 Francesco trova finalmente l’amore della sua vita durante un viaggio in Messico che aveva fatto per dimenticare il divorzio. Il suo nuovo amore si chiama Nayra Garibo, ecco chi è.

Nayra Garibo: età e figlia

Nayra Garibo ha origini messicane e ha 25 anni, attualmente vive a Milano con il compagno e il loro figlio Yelaiah. Francesco Sarcina è diventato, così, papà per la terza volta, ma non sono mancate le critiche. Ancora una volta il problema degli haters è la differenza d’età, cosa abbastanza diffusa tra i vip e non solo, ma desta ancora molti problemi di “accettazione”. Lei, appunto, ha 25 anni, mentre lui ne ha 46. I due sembrano molto innamorati e il cantante in ogni intervista dice: “Mi ha conosciuto come persona, non sapeva nulla della mia fama. Ci siamo innamorati per quello che siamo, è la donna della mia vita”.

Lavoro, foto e Instagram

Nayra lavora principalmente con i social, ma è anche una fashion stylist, fashion designer e consulente d’immagine. Lavora anche con influencer e fotomodella. Ha un profilo seguito da 7mila persone, su cui condivide molte foto dei suoi viaggi in compagnia dell’amore della sua vita, la coppia sembra divertirsi molto ed essere davvero affiatata.