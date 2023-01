Gina Lollobrigida, chi è il nipote Dimitri Skofic: età, lavoro, foto e Instagram

La grande Diva Gina Lollobrigida ci ha lasciati qualche giorno fa, il 16 gennaio. È subito scoppiato il putiferio per la sua eredità da 10 milioni di euro. Al suo capezzale il figlio Andrea Milko Skovic e il nipote Dimistri Skofic, ma chi è quest’ultimo? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Dimitri Skofic: età, lavoro

Gina Lollobrigida ha lasciato Andrea e suo nipote, Dimitri Skofic, figlio di Milko Skofic e della giornalista Maria Grazia Fantasia. Dimitri è rimasto al capezzale della nonna fino all’ultimo secondo. Lui ha deciso di seguire le orme della famiglia e oggi lavora come attore, modello e influencer. Nonostante ciò, non ama rilasciare interviste perché è un po’ timido quindi non si hanno tantissime informazioni su di lui. Sappiamo che è nato nel 1996 a Roma, ha 26 anni e suo nonno è il medico sloveno che la diva sposò sul Monte Terminillo di Rieti nel gennaio del 1949. I due rimasero insieme fino al 1971 e poi divorziarono, anche se l’amore era già finito da ormai cinque anni.

La carriera del nipote, foto e Instagram

Dimitri è stato appassionato di recitazione fin da piccolo e ha studiato al Centro Internazionale di Cinema e Teatro di Roma, ha seguito diversi workshop con attori internazionali. Dal 2013 al 2016 ha seguito la masterclass di Bernard Hiller e l’anno dopo ha collaborato con Paul Haggis. Dal 2015 al 2018 si è dedicato anche al teatro frequentando il Duse International di Francesca De Sapio. Ha partecipato a diversi cortometraggi e ha recitato in diversi spettacolo teatrali come “Il mercante di Venezia” e “Victor Victoria”. Come modello e influencer, ha un profilo Instagram con 3000 seguaci e pubblica molte foto dei suoi shooting professionali:

Il rapporto con Gina Lollobrigida

Dimitri ha assistito la nonna fino alla fine, ma nell’ultimo periodo i rapporti non erano dei migliori a causa del padre Andrea: pare che quest’ultimo avesse derubato Gina di oltre 3 milioni di euro e della sua fiammante Jaguar. L’accusa che pende sulla testa di Andrea è di “Circonvenzione di incapace”. Le ultime dichiarazioni shock del cardiologo della diva dichiarano: “Lei voleva vendere tutto pur di non lasciare una lira a suo figlio”. Cosa succederà adesso con l’eredità di Gina? Il nipote avrà diritto a qualcosa?