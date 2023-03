LOL 3, chi sono gli ammoniti e gli espulsi: anticipazioni seconda parte

È appena iniziata la terza stagione di “LoL-Chi ride e fuori” in esclusiva su Prime Video. Quest’anno la conduzione è affidata a Fedez e Frank Matano con la supervisione dello special Guest Maccio Capatonda. I primi quattro episodi sono andati in onda il 9 marzo e la curiosità è già altissima: chi è stato ammonito nella prima parte dello show? Ecco cosa è successo e tutto quello che sta per accadere.

Nuova stagione di LOL 3

L’amatissimo show LOL 3 è stato diviso in due parti: le prime quattro puntate sono andate in onda il 9 marzo, mentre le ultime due saranno disponibili a partire dal 16 dello stesso mese. Il cast di quest’anno è di altissimo livello, ecco chi sono i partecipanti: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Il regolamento è sempre lo stesso: sono chiusi nella stessa stanza per sei ore e non devono ridere, mentre cercano di far ridere gli altri. Sono già stati messi in scena tantissimi sketch divertenti, ma sembra che la parte migliore debba ancora arrivare.

Ammoniti ed espulsi della prima puntata

Cosa è successo nella prima parte del programma? Si sono definiti alcuni equilibri e i piccoli sorrisi non sono mancati. La stanza in cui sono rinchiusi, infatti, è sorvegliata dalla “Control room” in cui Fedez e Frank Matano sono davanti alle telecamere e devono scovare anche il più piccolo dei sorrisi, che provoca un’ammonizione. Il primo eliminato ha ceduto alla seconda puntata, quando è sprofondato in una sonora risata ed è stato Paolo Cevoli. In modo del tutto sorprendente ci sono state anche molte ammonizioni, il primo è stato Paolo Kessisoglu. Non solo: Nino Frassica ha riso ad una sua stessa battuta e Cristiano Caccamo ha riso per colpa di Fabio Balsamo. I sorrisi sono scappati anche a Brenda Lodigiani, Marina Massironi, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri, che sono stati tutti ammoniti.

Anticipazioni sulla seconda parte

Lol3, c’è tantissima curiosità sulla seconda parte del programma: a chi scapperà la prossima risata? Chi vincerà la gara? I totonomi sono aperti da giorni e, in base ai sondaggi, pare che la vittoria sarà aggiudicata a Luca Bizzarri oppure a Nino Frassica, ma sono stati entrambi ammoniti. Probabilmente qualcuno che ha ricevuto un’ammonizione a causa di un altro concorrente cercherà la vendetta, ma fino all’ultimo minuto non è ancora detto il nome del vincitore!