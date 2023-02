Maurizio Costanzo, chi è l’ex moglie Flaminia Morandi: età, oggi, figli, funerali, foto

Una nuova puntata di Verissimo sta per iniziare, come sempre la conduttrice è Silvia Toffanin che oggi dedicherà una puntata speciale a Maurizio Costanzo. Racconterà alcuni aspetti inediti della sua vita privata e in studio arriveranno anche ospiti speciali che lo racconteranno sotto una luce nuova. Tra queste potrebbe esserci anche l’ex moglie Flaminia Morandi, sapete chi è? Conosciamola meglio!

Le quattro mogli di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha avuto diverse mogli e relazioni lunghe nella sua vita, in particolar modo ha attraversato tre matrimoni falliti prima di trovare la sua anima gemella in Maria De Filippi. La prima moglie è stata Loris Sammartino, ma tra i due correvano 14 anni di differenza, lui ne aveva solo 25 e non era pronto. Dopo poco si sono lasciati e Maurizio si è risposato con Flaminia Morandi nel 1973. La coppia ha avuto due figli: Saverio e Camilla. Hanno divorziato nel 1984 a causa di un tradimento di lui. Il giornalista ha iniziato così una lunga storia d’amore con Simona Izzo, che oggi è la moglie di Ricky Tognazzi. Nel 1989 si è innamorato e sposato con la conduttrice Marta Flavi, ma nel 1955 hanno divorziato. Nello stesso anno è convolato nuovamente a nozze con rito civile con Maria De Filippi, che lo ha accompagnato fino all’ultimo giorno.

Chi è l’ex moglie Flaminia Morandi: età, figli

Flaminia è nata nel 1974 e oggi ha 75 anni e ha alle spalle una brillante carriera da giornalista. Dopo la laurea in Lettere ha conseguito un dottorato presso l’Università Gregoriana di Roma in Missologia con una tesi su Oliver Clement. Ha pubblicato diverse opere di saggistica, tra cui: “San Benedetto. Un fondamento per l’Europa e una luce spirituale per il futuro” e “Intervista a Oliver Clement”. Negli ultimi anni si è occupata prevalentemente di televisione e della scrittura di programmi televisivi. I loro due figli, Camilla e Saverio hanno una carriera di gran successo. La primogenita è una scrittrice e sceneggiatrice, mentre il secondo è un regista acclamato.

I funerali di Maurizio

Maurizio Costanzo si è spento due giorni fa, il 24 febbraio 2023 nel suo letto d’ospedale dopo un intervento al colon. L’operazione era andata bene, ma il suo corpo non ce l’ha fatta. I funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. È previsto un grande afflusso in città per ricordare uno dei più grandi giornalisti e personaggi televisivi della storia.