New Trolls: chi sono, età, carriera, canzoni, Sanremo, foto, chi era il fondatore Vittorio De Scalzi

I New Trolls sono una band storica italiana che oggi pomeriggio si racconterà senza veli a “Zia Mara” negli studi di Domenica In, siete curiosi di saperne di più? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di loro e la carriera musicale che li ha portati al successo! Dagli esordi al debutto fino alla morte del fondatore, avvenuta a luglio scorso!

Dagli esordi al debutto dei New Trolls

I “Trolls”, nome originario, si sono formati nel 1966 e nel corso della carriera musicale la band ha attraversato vari generi: dal beat al Rick progressivo, per approdare ad una musicalità pop e pop punk verso la fine degli anni ’80. Il nome originario era solo “Trolls” e nacquero a Genova da un’idea di Pino Scarpettini, il tastierista, e Vittorio De Scalzi, cantante e chitarrista del gruppo. Nella prima formazione c’erano anche: Ugo Guido, cantante e bassista, Giulio Menin alla batteria e Piero Darini come terza voce e chitarrista. Il disco d’esordio fu un vinile 45 giri, che da un lato aveva inciso “Dietro la nebbia” e dall’altro alto “Questa sera”.

La Carriera e Sanremo

Un anno dopo diventano i “New Trolls” e, infatti, hanno una nuova formazione: Vittorio De Scalzi, Nico di Paolo, Giorgio D’Adamo, Mauro Chirurgi e Gianni Belleno. Inizia così la loro carriera, con le prime serate trascorse a suonare live nei locali di Genova. Nel 1968 esce l’album che avvia il loro successo, il concept album “Senza orario senza bandiera”, in collaborazione con Fabrizio De André. Nel 1969 partecipano a Sanremo con la canzone “Io che ho te”, canzone che avrà un grande successo nel panorama musicale italiano, insieme a “Davanti agli occhi miei” e “Una miniera”. Nel 1970 esce un album con il nome della band, che racchiude tutte le loro canzoni prodotte fino a quel momento e il successo sale alle stelle.

Le canzoni di successo

Dal 2020, i New Trolls annunciano una nuova formazione: Nico Di Palo (voce, cori, tastiera) Gianni Belleno (voce, cori, batteria), Mamo Belleno (voce, cori, chitarra, tastiere), Stefano Genti (voce, cori, tastiere, sax e flauto), Nando Corradini (basso e cori), Matteo Calza (chitarre). Ancora oggi si esibiscono e la discografia è davvero vasta, hanno pubblicato moltissimi album e segnato la storia della musica italiana:

1968 – Senza orario senza bandiera

1971 – Concerto grosso per i New Trolls

1972 – Searching for a Land

1972 – UT

1976 – Concerto grosso n. 2

1978 – Aldebaran

1979 – New Trolls

1981 – FS

1983 – America O.K.

1988 – Amici

1992 – Quelli come noi

1996 – Il sale dei New Trolls

Chi era il fondatore Vittorio De Scalzi

Vittorio De Scalzi nacque a Genova il 4 novembre 1949 ed è morto a Roma il 24 luglio scorso. Famoso per essere stato un noto cantante e polistrumentista italiano, fondò anche la band New Trolls. Ha sempre creduto molto nel suo progetto musicale, che ha portato avanti con amore, passione e determinazione. È morto a causa di una fibrosi polmonare dopo aver contratto il Covid, lasciando così, un grande vuoto nel mondo della musica.