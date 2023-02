Vittorio De Scalzi, chi era il fondatore dei New Trolls: età, carriera, moglie, figlia, come è morto

Vittorio De Scalzi è stato il fondatore dei New Trolls, i membri della band che oggi saranno ospiti di Mara Venier, negli studi di Domenica In. E si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino al periodo buio, quello della morte di Vittorio De Scalzi. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi era il fondatore dei New Trolls

Vittorio De Scalzi Nacque a Genova il 4 novembre 1949 ed è morto a Roma il 24 luglio scorso, all’età di 73 anni. Famoso per essere stato un noto cantante e polistrumentista italiano, fondò la band New Trolls. La sua carriera musicale sembrava iscritta nel suo patrimonio genetico: la madre era una pianista e gli risegnò a suonare il pianoforte fin da piccolissimo, al punto che lui a soli 4 anni già sapeva suonare diversi spartiti musicali. Negli anni ’60 nasce il progetto musicale dei Trolls insieme all’amico Pino Scarpettini, ed esordiscono con il vinile “Dietro la nebbia”. Nel 1966 debutta anche come solista con lo pseudonimo di Napoleone con cui pubblica diversi album:

2008 – Mandilli

2011 – Gli occhi del mondo

2018 – L’attesa

2018 – Due di noi (con Nico Di Palo)

2019 – Vento di terra, vento di mare (con Renanera)

Carriera e canzoni

I “New Trolls” è stato il suo progetto musicale più lungo, il gruppo era formato da: Vittorio De Scalzi, Nico di Paolo, Giorgio D’Adamo, Mauro Chirurgi e Gianni Belleno. Iniziò così la loro carriera, con le prime serate trascorse a suonare live nei locali di Genova. Nel 1968 uscì l’album che avviò il loro successo, il concept album “Senza orario senza bandiera”, in collaborazione con Fabrizio De André. Nel 1969 parteciparono a Sanremo con la canzone “Io che ho te”, che ebbe un grande successo nel panorama musicale italiano, insieme a “Davanti agli occhi miei” e “Una miniera”. Nel 1970 uscì un album con il nome della band, che racchiuse tutte le loro canzoni prodotte fino a quel momento e il successo salì alle stelle. Anche la carriera da solista andò molto bene e collaborò con nomi importantissimi: Ornella Vanoni, Mina e Anna Oxa.

Vittorio De Scalzi: moglie, figli e come è morto

Vittorio era sposato con Mara De Assis da moltissimi anni, non si hanno notizie su di lei perché ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori. Lui ha avuto tre figli da precedenti relazioni: Alberto ha seguito le orme del padre ed è diventato un rapper; Armanda è molto riservata e non sappiamo nulla di lei, e poi c’è Alice. L’ultima è morta molto prematuramente a soli 31 anni a causa di una trombosi al cervello.

Covid, poi la morte nel 2022

Vittorio, invece, è morto nel luglio del 2022 a causa di una fibrosi polmonare dopo aver contratto il Covid, lasciando così, un grande vuoto nel mondo della musica.