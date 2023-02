Nicolas Maupas: chi è, età, carriera, Mare Fuori, origini, chi è la fidanzata, foto e Instagram

L’attore Nicolas Maupas che interpreta “O’Chiattell” in Mare Fuori sarà ospite a Domenica In e rilascerà un’intervista inedita a Mara Venier in cui racconterà tutto di sé: dalla vita privata alla carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Nicolas Maupas: età, carriera, origini

Nicolas Maupas nasce a Milano nel 1999 e ha 24 anni. Le sue origini sono un mix particolare: il padre è francese e la madre è siciliana, ma lui nasce e cresce proprio a Milano. Fin da piccolissimo si avvicina alla recitazione per un motivo molto commovente: sua madre ha avuto una brutta malattia che la costringeva a letto per lunghe giornate, allora i due guardavano molti film insieme. Il piccolo Nicolas, per farla divertire, interpretava i personaggi e così la faceva ridere alleviando le sue sofferenze. Il suo amore per la recitazione nasce proprio così e dopo il diploma al Liceo Classico Magenta, inizia subito a studiare recitazione all’Accademia 09 di Milano. La sua grande occasione arriva nel 2019 quando viene chiamato ad interpretare Filippo Ferrari in Mare Fuori. Partecipa anche alla serie Nudes, nel 2021 recita in “Un professore”, la serie su Rai1, e l’anno scorso ha recitato in “Sotto il sole di Amalfi”. Il giovane ha un grande talento e la sua carriera ha da subito dato grandi risultati.

Il ruolo in Mare Fuori e la fidanzata sul set

Per quanto riguarda la vita privata di Nicolas Maupas, ci sono molti pettegolezzi a riguardo, ma sembra ormai ufficiale il suo fidanzamento con l’attrice Valentina Romani. Lui nella serie interpreta Filippo Ferrari, detto anche O’Chiattell e i due si conoscono all’interno dell’istituto penitenziario minorile, si innamorano e progettano una fuga insieme per vivere in libertà il loro amore. Secondo le ultime voci sembra che i due siano innamorati anche fuori dal set, ma non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Magari farà qualche rivelazione proprio a Zia Mara?

Foto e Instagram

Nicolas Maupas è molto acclamato dai e dalle fan, infatti ha un profilo Instagram seguitissimo con cui vanta oltre 823mila followers. La recitazione l’ha lanciato anche nel mondo della moda, infatti posa anche come modello e, grazie al suo seguito, fa anche l’influencer. Sul suo profilo condivide molti scatti professionali direttamente dagli studi fotografici.