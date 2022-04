Paolo Conticini: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, altezza, oggi, Instagram

Stasera torna su Rai 2 un nuovo appuntamento con l’amato varietà di Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino.

Tra i concorrenti ci sarà anche Paolo Conticini. Solo la scorsa settimana avevamo visto Paolo trionfare a Il Cantante Mascherato, ottenendo una fantastica e meritata vittoria sotto la maschera della Volpe. Oggi l’attore si imbatterà invece in divertentissime sfide e simpaticissime prove di ogni tipo, insieme ad altri colleghi del mondo dello spettacolo. Ma conosciamolo meglio!

Paolo Conticini: chi è, età, carriera, film

Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio del 1969. Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, Paolo ha conosciuto Christian De Sica all’età di 23 anni e ha debuttato come attore lavorando con lui sia nel cinema che in televisione. Per la televisione Paolo Conticini è anche il commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv Provaci ancora prof con Veronica Pivetti. Ha partecipato a Tale e Quale Show e a Stasera tutto è possibile. Si è classificato al secondo posto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, quella del 2020. Infine ha vinto l’edizione 2022 de Il Cantante Mascherato (con la maschera della Volpe), l’amatissimo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Paolo Conticini: vita privata, chi è la moglie, figli

Conticini ha trascorso la sua infanzia con il papà Ugo, la mamma Milena e il fratello Stefano. Il padre svolgeva la professione di imbianchino, mentre la madre era una dipendente comunale.

Dal 2013 l’attore è sposato con una bellissima donna. Si tratta dell’ex modella Giada Parra, che oggi svolge il lavoro di libera professionista, collaborando con brand importanti come Gucci. Paolo e Giada sono sposati da 9 anni, ma prima del fatidico “sì” sono stati fidanzati per ben 18 anni!

Paolo Conticini: Instagram

L’attore è molto attivo anche sui social. Ha un account Instagram che vanta oltre 236 mila followers. Lì Paolo pubblica spesso foto della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi affetti più cari, oltre che scatti riguardanti il suo impegno lavorativo. Per chi volesse dare un’occhiata al suo profilo può farlo cercando @paoloconticini.