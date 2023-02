Serena Enardu: chi è, età, carriera, oggi, figli, ultime news su Pago, foto e Instagram

Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo e Silvia Toffanin ha preparato tutto per accogliere degli ospiti davvero speciali in studio, tra cui Serena Enardu. La conoscete già? Se siete curiosi, ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Serena Enardu: chi è, età, carriera

Serena Enardu è nata a Quartu Sant’Elena il 19 luglio del 1976. Si è diplomata in ragioneria, e subito dopo aver terminato gli studi ha deciso di avvicinarsi al mondo del lavoro per essere economicamente indipendente. Serena, infatti, ha lavorato in un centro di telefonia, per poi decidere di aprirne uno tutto suo. Nello stesso periodo si è avvicinata al mondo della televisione e ha partecipato prima come tronista a Uomini e Donne, e poi come corteggiatrice. Recentemente è salita agli onori del gossip per la sua partecipazione a Temptation Island Vip con il compagno Pago. Durante il programma la bella Serena ha messo in discussione la sua storia d’amore con il cantante, ma tra alti e bassi, i due ora sono più uniti che mai. Insieme hanno partecipato anche al Grande Fratello Vip.

Ultime news su Pago e Serena

Prima della sua partecipazione a Uomini e Donne, Serena ha avuto una storia d’amore di cui si conosce poco. Da questo rapporto è nato il suo unico figlio, Tommaso. Serena si è poi fidanzata con Giovanni Conversano: una storia durata 2 anni tra alti e bassi ed è finita, a quanto pare, a causa di un tradimento dell’uomo con Pamela Compagnucci. Attualmente Serena è fidanzata, ormai da diversi anni, con Pago. Anche tra loro ci sono stati alti e bassi e Temptation Island ha messo a dura prova il loro rapporto, ma pare siano riusciti a ricostruirlo.

Curiosità, foto e Instagram

Serena ha una sorella gemella che si chiama Elga, nata 5 minuti dopo di lei, e un fratello maggiore. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 500mila persone, ad oggi si dedica a tempo pieno al lavoro di influencer e coach fitness. Sui social condivide molte foto della sua vita privata e lavorativa.