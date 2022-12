Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Attilio, Daniele, Edoardo e Sarah? Sondaggi e percentuali

A pochissimi giorni dall’ultima puntata, quella del lunedì, il Grande Fratello Vip è pronto ad aprire, ancora una volta, le porte della casa più spiata d’Italia. Tra amori che nascono, altri che sembrano essere giunti al capolinea (come quello tra Antonella ed Edoardo), polemiche, squalifiche, colpi di scena e grandi emozioni. Ma cosa succederà nell’appuntamento di stasera? Chi dei concorrenti al televoto sarà il preferito del pubblico e sarà immune per le prossime nomination? E chi, invece, finirà dritto al televoto e, quindi, a rischio eliminazione?

Chi sono i concorrenti al televoto stasera al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Charlie e il suo ritorno perché aveva il biglietto ‘magico’, ben quattro concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Attilio Romita, che negli ultimi giorni tanto ha fatto discutere per le sue dichiarazioni infelici su Sarah Altobello (che hanno fatto indignare tutti, soprattutto il popolo web), di Daniele Dal Moro, di Edoardo Donnamaria, sempre più in crisi e ai ferri corti con Antonella Fiordelisi e di Sarah, così simpatica, energica e amata. Ma chi di loro sarà il preferito e si salverà, almeno per stasera?

Chi è il preferito

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, il preferito dai telespettatori sembrerebbe essere Daniele Dal Moro con oltre il 50% di preferenze. A seguire Edoardo Donnamaria con il 23.45% e Sarah Altobello con il 18.30%. A rischio, invece, Attilio Romita, che non riesce a raggiungere neppure il 10%. A dimostrazione, quindi, che le sue dichiarazioni della scorsa settimana non sono piaciute a nessuno.

Nuovi concorrenti al GF VIP

Dopo squalifiche e televoti, che sono il ‘motore’ del GF VIP, nella casa più spiata d’Italia potrebbero presto entrare, forse già da stasera, nuovi concorrenti. A confermarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini, ma sui nomi c’è ancora mistero. Probabilmente a varcare la soglia della porta rossa saranno Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, Nicole Murgia e Andrea Maestrello. Sarà così? E come reagiranno i ‘vipponi’, quelli veterani?