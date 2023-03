Uomini e Donne, anticipazioni 13 marzo 2023: Lavinia tra Campoli e Corvino, ultime news su Nicole e Roberta oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma Galgani e il suo nuovo cavaliere Silvio, tra non poche polemiche e discussioni perché secondo la dama lui utilizza un linguaggio troppo colorito e passionale, oggi inizia una nuova settimana. E, di conseguenza, torna in onda Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, la padrona di casa, lascerà spazio ai protagonisti del trono Over o punterà i riflettori sulle giovani troniste, Lavinia e Nicole? La prima è a un passo dalla scelta, forse, la seconda è all’inizio del suo percorso. Ecco tutte le anticipazioni di lunedì 13 marzo.

Lavinia tra Alessio Campoli e Alessio Corvino oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda il seguito della puntata registrata il 6 marzo scorso. E, molto probabilmente, verrà lasciato spazio alla tronista Lavinia, che ha portato in esterna Alessio Corvino. Si parte, però, dalla scorsa puntata e dalla tronista che insegue Alessio Campoli: secondo lui, infatti, la giovane è interessata al ‘rivale’ e ha occhi solo per lui. Poi verrà fatta vedere l’esterna con Alessio Corvino, mentre Campoli deciderà di non presentarsi. Ci saranno, quindi, colpi di scena. E discussioni in studio.

Roberta e la ‘lite’ con Nicole per Andrea

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Roberta Di Padua, che continua a ‘corteggiare’ Andrea, che è lì, in studio, per conoscere meglio la tronista Nicole. E tra le due, ancora una volta, ci sarà una discussione al centro dello studio. E di Roberta si parlerà anche quando verrà fatto vedere un post puntata con Riccardo: tra i due ci sarà un ritorno di fiamma?

Gianni contro Aurora Tropea

Emozioni sì, ma anche discussioni a Uomini e Donne. E oggi, forse, Gianni Sperti punterà il dito contro Aurora Tropea, ex conoscenza del programma che ha deciso di ritornare e rimettersi in gioco. Secondo l’opinionista la dama, durante la sua assenza, ha parlato male della trasmissione. E dello stesso parere sarà anche Armando. Cosa succederà? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5!