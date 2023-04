Uomini e Donne, anticipazioni 18 aprile 2023: Nicole tra Andrea Foriglio e Carlo Alberto, trono classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma Galgani, che ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione perché il cavaliere Elio la vede solo come un’amica, e dopo aver visto la dama Paola Ruocco discutere con Remo, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. I riflettori saranno puntati sul trono over o si parlerà della giovane tronista Nicole, che è all’inizio del suo percorso e che entro fine maggio dovrà fare la sua scelta? La padrona di casa, Maria De Filippi, a chi darà la parola? E l’attenzione su chi verrà rivolta? Tutti, che siano adulti o più giovani, sono lì con un unico scopo: mettersi in gioco e innamorarsi.

Le esterne di Nicole oggi a U&D con Andrea e Carlo Alberto

Dopo un’intera puntata, quella di ieri, dedicata al trono Over, quindi a dame e cavalieri, oggi molto probabilmente si parlerà della tronista Nicole, che è molto discussa e chiacchierata. Lei, che sembra così forte, determinata, schietta e coraggiosa, sta conoscendo meglio due ragazzi. Ma le polemiche non mancano. Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata sabato scorso, il 15 aprile. Protagonista, quindi, la tronista, che ha fatto due esterne: una con l’osteopata romano Andrea Foriglio, l’altra con il ‘principe’ e romantico Carlo Alberto.

Il bacio, Cristian Di Carlo torna a Uomini e Donne?

Con Carlo Alberto c’è stato un bacio in esterna, l’ennesimo. Con Andrea Foriglio, invece, no, anche se la passionalità non manca. Di Cristian Di Carlo, invece, nessuna traccia: il giovane corteggiatore, anche lui romano, la scorsa settimana ha deciso di lasciare il programma. Ma, a quanto pare, Nicole non è andata a riprenderlo. Ci saranno colpi di scena?

Roberta Di Padua oggi contro Nicole

Ma non finisce qui. Anche nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni, non mancheranno le polemiche e le discussioni in studio. Protagoniste, ancora una volta, Nicole e Roberta Di Padua. La dama del trono Over interverrà e parlerà dell’esterna con Carlo: secondo lei, è stata un’uscita sensata solo per i contenuti del corteggiatore perché la tronista non si sbilancia mai, non si racconta. Insomma, ne vedremo delle belle. L’appuntamento è per oggi su Canale 5 a partire dalle 14.45!